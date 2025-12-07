ABI Zukunft Berlin – Unternehmen und Jugendliche ziehen positive Bilanz

Am 6. Dezember war das Interesse an der ABI Zukunft Berlin groß. Die Berufsorientierungsmesse, organisiert von der JF Messekonzept GmbH & Co. KG aus Osnabrück, lockte 3.100 Besucher in das Estrel Congress Center.

Über 90 Aussteller aus Wirtschaft, Bildung und öffentlichem Dienst präsentierten sich – und machten die Veranstaltung zu einem lebendigen Treffpunkt für Schüler, Eltern, Unternehmen und Institutionen. Schüler aus der Region und darüber hinaus nutzten die Gelegenheit, um sich in persönlichen Gesprächen mit Vertretern unterschiedlichster Branchen über Berufe, Ausbildungswege und duale Studiengänge zu informieren.

Bei der Vielzahl an Ausbildungsberufen und Studiengängen brauchen junge Menschen Unterstützung, und so liegt es auch auf der Hand, dass Offenheit bei der Suche nach dem richtigen Beruf und Kontakt zu Betrieben wichtig ist. Nur so können sie sich einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten verschaffen und herausfinden, welche Berufe zu ihren Interessen und Fähigkeiten passen. Auf der ABI Zukunft Berlin konnten sie Fragen stellen, Informationen einholen und erste Kontakte knüpfen. Diese Kontakte können später bei der Suche nach Praktika, Ausbildungsplätzen oder Studienplätzen von Vorteil sein. Diese Möglichkeit ist für junge Menschen von unschätzbarem Wert, besonders in einer Zeit, in der die Berufswahl so viele Optionen bietet.

Eltern als wichtige Begleiter

Auch die Einbeziehung der Eltern zeigt, wie wichtig sie in diesem Entscheidungsprozess sind. Viele Eltern begleiteten ihre Kinder zur ABI Zukunft Berlin, um sich zu informieren, denn schließlich sind sie wichtige Entscheidungsträger bei der Studien- und Berufswahl ihrer Kinder.

Vorträge und Impulse aus der Praxis

So boten die Vorträge den jungen Menschen einen realistischen Einblick in verschiedene Berufsfelder, um z. B. besser einzuschätzen, ob ihnen diese Tätigkeiten liegen. Ziel ist die Zusammenführung von Vertretern der Ausbildungsbetriebe und Fachschulen mit Schülern der Abschlussjahrgänge und deren Eltern. Den jungen Menschen sollen Entscheidungshilfen mit an die Hand gegeben und Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Region aufgezeigt werden.

Positive Rückmeldungen von allen Seiten

Seitens der Aussteller wurde die gute Vorbereitung der Schüler im Vorfeld gelobt. Sie hatten sich frühzeitig mit den Angeboten der Aussteller auf den Besuch der ABI Zukunft Berlin gut vorbereitet und stellten so gezielt Fragen. Die siebte ABI Zukunft Berlin konnte die jungen Menschen inspirieren und ihnen neue Perspektiven aufzeigen. Sie konnten Berufe entdecken, von denen sie zuvor noch nie gehört haben oder neue Möglichkeiten für ihre berufliche Entwicklung finden. Durch den direkten Kontakt mit Menschen, die in verschiedenen Berufsfeldern tätig sind, konnten sie sich von deren Erfahrungen und Erfolgen inspirieren lassen.

Mit der erfolgreichen Durchführung der ABI Zukunft Berlin 2025 hat sich die Messe erneut als zentrale Plattform für Berufsorientierung in der Region Berlin etabliert. Die nächste Ausgabe ist bereits in Planung – ein deutliches Zeichen dafür, dass die berufliche Zukunft der jungen Generation auch weiter im Fokus steht.

Nächster Termin steht fest

2026 findet die ABI Zukunft Berlin am Samstag, den 29. August statt. Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen, die im kommenden Jahr dabei sein möchten, können ab sofort die Ausstellerinformationen anfordern oder direkt Kontakt zum Projektleiter Herrn Simon Klocke aufnehmen.

Fotos: JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG