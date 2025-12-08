TKS49ers gewinnen Kellerduell gegen Vechta 2

Im Duell der Tabellenplätze 13 und 14 können die TKS49ers in der zweiten Hälfte an sich reißen und gewinnen mit 82:76. Sie holen somit ihren dritten Saisonsieg und sichern ein Vorrücken auf die 13. Stelle in der Tabelle.

Im ersten Viertel beginnt das Spiel auf Augenhöhe. Bis Vechta in den letzten vier Minuten einen 11:2 Lauf bis zum Ende des ersten Abschnitts startet. Ballverluste und eine schlechte Chancenverwertung führten zur Flaute der 49ers. Trotz der guten Aussicht für Vechta konnten sie keine ihrer 5 Dreier verwerten, was weiter ein Problem darstellen wird.

Im folgenden Viertel geht es erst vergleichbar weiter. Die Gastgeber konnten so ihre Führung auf 10 Punkte ausbauen. Doch binnen zwei Minuten haben die 49ers diesen Vorsprung mit einem 10:0 Lauf komplett beseitigt. Bis zum Ende der Hälfte schwankt die Führung hin und her. Beim Ertönen der Sirene stand es 37:35 für Rasta Vechta.

Nach der Halbzeitpause konnten die 49ers ihre gute Arbeit in der Offensive fortsetzen, wohingegen die Gastgeber ihre Würfe nicht treffen konnten, darunter vier verworfene Dreier am Stück. Das Resultat nach 5 Minuten: eine 9 Punkte Führung für die 49ers. In der zweiten Hälfte des Abschnitts konnte sich Vechta wieder etwas fangen und den Abstand zum letzten Viertel auf 4 Punkte begrenzen.

Diesen Trend können sie weiter fortsetzen und die Führung zurückholen, welche sie bis auf 4 Zähler ausbauen können. Daraufhin wachen die 49ers wieder auf und setzen dem Ganzen ein Ende. Ein Dreier, zwei Meter hinter der Linie, von Lukas Wagner, zur auslaufenden Shotclock, zwei Minuten vor Schluss, ist der letzte Schlag, den es gebraucht hat, um das Spiel zu entscheiden. Eine so entstandene 10 Punkte Führung ist trotz Vechta’s Versuch nicht mehr einzuholen. Somit können die TKS49ers ihren 3. Sieg der Saison einfahren, womit sie Vechta in der Tabelle überholen können und nun hinter Sandersdorf, Iserlohn, Rhöndorf, Oldenburg und Rostock, alle mit 5 Siegen, stehen.

Am kommenden Wochenende kommt die Härteprobe auf die 49ers zu. Im Heimspiel gegen die Nummer eins der Tabelle können sie ein Statement an die gesamte Liga setzen und dem Ausstieg aus den Abstiegsrängen näherkommen. Tipp-Off ist am Sonntag, dem 14.12 um 16 Uhr in der BBIS in Kleinmachnow.

Foto: Fotofuzzi