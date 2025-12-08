Mittwoch, Dezember 10, 2025
Aktuelles:
Teltower Stadtblatt-Verlag
GeldLudwigsfeldePolizeiSicherheit

Ludwigsfelde – Raubdelikt in Tankstelle

Redaktion

Die Polizei wurde am Abend des 7. Dezembers über ein Raubdelikt in Ludwigsfelde informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat eine unbekannte, maskierte Person den Verkaufsraum einer Tankstelle und forderte die Mitarbeiterin unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes auf, die Kasse zu öffnen.

Dem kam die Mitarbeiterin nach, woraufhin der Täter Bargeld entnahm. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Fährtenhund zum Einsatz kam, führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen schweren Raubes aufgenommen und Zeugen vernommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Foto: Pixabay.com

Das könnte dir auch gefallen

Bürgerhaushalt 2024 – Erstes Projekt „Geht auf‘s Haus“

Redaktion
Amateurtheater Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde wird ein Unternehmer mit Humor um die Ecke gebracht

Redaktion
Mit einer liebenswerten Aktion erfreut die Barmer-Geschäftsstelle Ludwigsfelde derzeit Omis und Babys gleichermaßen: Omis stricken Wollsöckchen, Familien mit Nachwuchs bekommen sie geschenkt.

Omis stricken für Babys

Redaktion