Ludwigsfelde – Raubdelikt in Tankstelle

Die Polizei wurde am Abend des 7. Dezembers über ein Raubdelikt in Ludwigsfelde informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat eine unbekannte, maskierte Person den Verkaufsraum einer Tankstelle und forderte die Mitarbeiterin unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes auf, die Kasse zu öffnen.

Dem kam die Mitarbeiterin nach, woraufhin der Täter Bargeld entnahm. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Fährtenhund zum Einsatz kam, führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen schweren Raubes aufgenommen und Zeugen vernommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

