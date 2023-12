49ers schlagen BBG Herford

Die TKS 49ers konnten ihre Heimstärke am 10. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB erneut unter Beweis stellen. Gegen die elfplatzierten Gäste aus Herford zeigten die 49ers in allen vier Abschnitten konstant soliden Basketball. Am Ende wurde mit dem 95:77 (50:36) am 1. Advent der fünfte Sieg im sechsten Heimspiel eingefahren und damit der fünfte Tabellenplatz weiter verteidigt.

Wie erwartet fehlte den TKS 49ers am zehnten Spieltag erneut Big Man Leo Hampl. Nach einem Bänderriss konnte Paul Stegmann dagegen sein Comeback geben. Dem 12-Mann Kader der 49ers stand lediglich ein 9-Mann Kader bei der BBG Herford gegenüber. In der ersten Hälfte machte sich vor allem das Fehlen von Herfords Center Vaidotas Volkus bemerkbar. Denn hier ging in der Offensive von TKS vieles über Aktionen in Korbnähe, speziell durch Kapitän Robin Jorch, welcher 14 seiner 19 Punkte in den ersten 20 Minuten erzielte. Im Anschluss an das zwischenzeitliche 12:15 zu Gunsten der Gäste übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel und gaben ihre Führung fortan nicht wieder ab. Bis zur Halbzeit wurde eine zweistellige Differenz ausgebaut, welche bis anderthalb Minuten vor Schluss sogar auf 24 Zähler anstieg. Die teamdienliche Leistung der 49ers sorgte dafür, dass man als Mannschaft in keinem Viertel weniger als 21 Punkte erzielte. Neben Jorch waren Hildebrandt, der unter anderem vier aus fünf Dreierversuchen versenkte, und Wagner mit 18 Zählern weitere zweistellige Scorer der Hausherren. Eigengewächs Lukas Wagner konnte damit seine Karrierebestleistung in der ProB aufstellen. Ein weiterer Meilenstein waren die ersten ProB-Punkte des Youngsters Thure Peters, der schon früh in der Partie das Vertrauen von Headcoach Pastushenko bekam. Weitere erwähnenswerte Statistiken sind die fünf ergatterten Steals von Jordan Müller sowie neun verteilten Assists von Oleh Bondarenko. Herfords Topscorer war mit 18 Punkten Shawn Gulley. Wagner fasste das Spiel im Nachhinein wie folgt kurz zusammen: „Wir haben heute sehr gut als Team zusammengespielt. Die Einstellung hat bei allen von Anfang an gepasst, und so haben wir uns dann auch über weite Strecken des Spiels präsentiert. Der Ball lief sehr gut, wodurch wir uns viele gute Abschlüsse von Außen und am Brett erarbeitet haben.“



Am nächsten Samstag, den 9. Dezember, sind die TKS 49ers auswärts beim Aufsteiger der Ademax Ballers Ibbenbüren zu Gast.

Foto: TKS 49ers