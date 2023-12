Kunst im Winterzauber: 5. Markthallen-Galerie im Schloss Diedersdorf

Am 26. November fand die Markthallen-Galerie des KMP Kunst Markt Portals bereits zum fünteen Mal statt. Von 10:00 bis 17:00 Uhr gab es bei schönstem Winterwetter im gemütlichen Ambiente des Schloss Diedersdorf verschiedenste Kunst zu bestaunen und erwerben. 42 Künstler reisten aus Brandenburg und Berlin an, um in Großbeeren ihre gemeinsame Leidenschaft miteinander und mit den Gästen zu teilen. Stellvertreter aus zwölf Brandenburger Landkreisen und zehn Berliner Bezirken fanden sich in Diedersdorf bei Berlin zusammen. Davon waren ein Drittel zum ersten Mal bei einer Veranstaltung des Kunst Markt Portals dabei. Die Aussteller allen Alters und jeglicher Professionalität stellten Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Collagen und vieles mehr zur Schau – so gleich ihre Liebe zur Kunst ist, so unterschiedlich sind doch ihre Werke.

Die Vielfältigkeit der ausgestellten Kunst lobte auch die Beigeordnete des Landkreises Teltow- fläming, Dietlind Biesterfeld bei der Eröffnungsrede am Anfang der Ausstellung. Besonders fasziniert war sie von den verschiedenen Stimmungen, die die Werke ausdrücken – von Geborgenheit über Melancholie bis hin zu Lebendigkeit. Bei der Eröffnung besonders geehrt wurde der Ludwigsfelder Künstler Karl Richter. Er nahm mit seiner Seifenblasenmalerei nun schon zum neunten Mal teil – leider konnte er aufgrund einer Erkrankung an der Ausstellung kurzfristig nicht persönlich teilnehmen.

Auch 2024 wird es wieder zwei Veranstaltungen geben: die Sommer-Galerie am 15. September und die Markthallen-Galerie am 24. November.

Lutz Rasemann, der Inhaber und Gründer Non-Profit-Unternehmens KMP Kunst Markt Portal bedankte sich nicht nur bei den treuen Teilnehmer:innen sondern nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr für einen Zuschuss zu den Kunst-Veranstaltungen durch den Landkreis Teltow-Fläming. Durch die 50-prozentige Übernahme der Kosten wird die Förderung der Brandenburger und Berliner Kunstszene durch die KMP-Ausstellungen immer weiter ausgebaut und weiterentwickelt. Auch der Großbeerener Bürgermeister Tobias Borstel richtete sein Wort an die zahlreichen Besucher und Künstler und freute sich, schon zum fünften Jahr in Folge als Gast und Partner dabei zu sein.

Blumen, Früchte und einfache Themen des Alltags inspirieren Anastasia Wiggert aus Potsdam.

Gemeinsam mit einem jungen Team aus Schüler und Studierenden aus Großbeeren und Umgebung stellt der pensionierte Lehrer Lutz Rasemann jährlich zwei Veranstaltungen auf die Beine. Die Sommer-Galerie im September 2023 überzeugte bereits mit ihrer Vielfältigkeit und dem Rahmenprogramm. Nachdem die Besucher sich im Sommer bei Graffiti-Workshops selbst ausprobieren konnten, wurde bei der 5. Markthallen-Galerie die Aquarell-Malerei als Workshop angeboten. Die Lübbenauer Künstlerin Antje Koßmagk brachte mit den Workshop-Teilnehmer:innen weihnachtliche Motive auf Papier – ob daraus nicht die ein oder andere Weihnachtskarte entstehen wird… Zum Abschied des Tages wurden die Veranstaltungsgebäude mit künstlerischen Lichtinstallationen geschmück

Auch 2024 wird es wieder zwei Veranstaltungen geben: die Sommer-Galerie am 15. September und die Markthallen-Galerie am 24. November. Die Anmeldung für interessierte Brandenburger und Berliner Künstler wird im Januar 2024 auf starten.

Foto: KMP