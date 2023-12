Ludwigsfelder Familienweihnacht

Trotz kalter Temperaturen kamen am ersten Adventswochenende zahlreiche Besucher zur alljährlichen Familienweihnacht auf den Rathausplatz Ludwigsfelde. Das breit gefächerte Angebot reichte von klassischen kulinarischen Köstlichkeiten über Kunsthandwerk bis hin zu Mitmachaktionen für Groß und Klein.

Auch die Initiative Familie in LU e.V. war mit einem Stand vertreten und bot neben Tütenangeln für die Kleinsten leckeren Apfel-Zimt-Punsch, getrocknete Apfelringe, schokolierte Früchte sowie Apfel-Birne-Marzipan-Marmelade an. „Es war ein rundum besinnliches Vorweihnachtsfest. Unser Dank gilt den zahlreichen Besuchern, Mitwirkenden und Organisatoren sowie Edeka Specht für die tolle Unterstützung“, so Sylvia Rebenstock, Vorstandsmitglied des Vereins. Besucher und Vereinsmitglieder waren sich einig, auch im nächsten Jahr wieder bei der Familienweihnacht auf dem Rathausplatz dabei zu sein.

Trotz der Kälte war die alljährliche Familienweihnacht in Ludwigsfelde gut besucht.

Foto: Initiative Familie in LU e.V.