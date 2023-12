Kita veranstaltet Nikolausmarkt in der Teltower Altstadt

Am 6. Dezember findet von 16.00 bis 18.00 Uhr der Nikolausmarkt auf dem Teltower Marktplatz statt. Er läutet traditionell die Weihnachtszeit in der Teltower Altstadt ein.

Der Marktplatz in der Teltower Altstadt ist an diesem Mittwoch mit adventlich geschmückten Ständen geschmückt, an denen die Besucherinnen und Besucher allerlei Gaumenfreuden und Basteleien entdecken können. Veranstalter des Nikolausfestes für Groß und Klein ist der Eigenbetrieb Kindertagesstätten „MenschensKinder Teltow“. Ein kleines Kulturprogramm sorgt für weihnachtliche Stimmung. Erstmals gibt es in diesem Jahr eine Vorlesestunde im Stubenrauchsaal. Um 16.30 und 17.30 Uhr können alle Kinder den Weihnachtsgeschichten lauschen. Der Erlös des Festes geht an den Verein Salma für saharauische Flüchtlingskinder.

Foto: Stadt Teltow