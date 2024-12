Am Sonntag -Teltower Weihnachtsmarkt

Am 15. Dezember findet von 14:00 bis 19:00 Uhr auf dem Marktplatz in der Teltower Altstadt und rund um die St. Andreaskirche der Teltower Weihnachtsmarkt statt. Die Stadt empfiehlt die Anreise mit dem ÖPNV.

Traditionell findet auch in diesem Jahr am 3. Advent der Weihnachtsmarkt um die St. Andreaskirche, auf dem Marktplatz in der Teltower Altstadt und im Bürgerhaus statt. Handgefertigte Produkte, Weihnachtsartikel und Kunsthandwerk werden angeboten.

Um 14.00 Uhr wird der Weihnachtsmarkt auf der Freitreppe des Neuen Rathauses feierlich eröffnet. Der „Celestial Gospel Chor“ begrüßt alle Gäste mit einem Ständchen. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Stände mit heißen Getränken, Würstchen, selbstgebackenem Kuchen und anderen Leckereien. Im Bürgerhaus in der Ritterstraße können die kleinen Besucher kostenlos basteln und der Weihnachtsmann dreht mit einem Sack voller Kleinigkeiten seine Runden über den Weihnachtsmarkt. In der örtlichen Bäckerei können Kinder unter Anleitung Lebkuchenfiguren und Lebkuchensterne herstellen. In der warmen Backstube können die Lebkuchen nach Herzenslust verziert und bestückt werden (Unkostenbeitrag 5 € pro Kind).

Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes lädt die St. Andreaskirche um 19.00 Uhr zu einem Konzert ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Ein musikalisches Erlebnis, das sich lohnt.

Foto: Redaktion