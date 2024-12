Der Job der Zukunft: Etwas mit Elektrotechnik

Der Mangel an Fachkräften könnte sich zur größten Bremse für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Brandenburg entwickeln. Das ist das Ergebnis einer Auswertung von aktuellen Studien, die der LEE durchgeführt hat. Demnach sei die Situation in Brandenburg wegen des demografischen Wandels besonders dramatisch. Der Verband sieht hier auch die kommende Landesregierung gefordert. Denn attraktive Arbeitsplätze bieten Menschen eine Perspektive in Brandenburg.

Alle Studien, die der LEE im Rahmen seiner Auswertung untersucht hat, beschreiben eine starke Transformation des Arbeitsmarktes. In bestimmten Bereichen, etwa bei der Automobilindustrie und ihren Zulieferern, werden Arbeitsplätze verloren gehen. An anderer Stelle entsteht neuer Bedarf nach Arbeits- und Fachkräften. Insgesamt gehen die Studien bis 2050 von einem erhöhten Bedarf an Fachkräften aus. Dabei fällt ein großer Teil der gesuchten Qualifikationen in den Bereich der MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

„Qualifizierte Arbeitskräfte zu finden ist schon heute für viele Unternehmen der Erneuerbaren Energien ein großes Problem“, erklärt Sebastian Haase, Geschäftsführer des LEE. Die östlichen Bundesländer, allen voran Brandenburg, seien dabei von hohem Fachkräftebedarf besonders betroffen. „Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen den demografischen Wandel in Brandenburg, aber auch, dass wir bei den erneuerbaren Energien besonders gut aufgestellt sind“, so Haase weiter. Das Beispiel Lausitz zeige, dass die Arbeitsplätze nicht nur bei den Erneuerbaren selbst entstehen, sondern auch bei den Unternehmen, für die der Zugang zu grüner Energie ein Wettbewerbsvorteil ist.

Heiko Messerschmidt, Bezirkssekretär der IG Metall Küste, sieht auch die Unternehmen der Branche in der Pflicht. Auf der Mitgliederversammlung des LEE sagte er: „Um den Transfer von Arbeitskräften in die Zukunftsbranchen zu vereinfachen und die Arbeitsplätze attraktiver zu machen, sollte man sich verstärkt um tarifvertragliche Anbindungen bei den Erneuerbaren bemühen – diese Entwicklung hat aber auch schon begonnen.“ Auf die Frage, welche Fachkräfte gerade besonders gesucht würden, antwortet Messerschmidt: „Elektriker, Elektriker und Elektriker.“

Die vom LEE untersuchten Studien zeigen etliche Handlungspfade auf, um potenzielle Arbeitskräfte auf die Arbeitswelt von Morgen vorzubereiten: Politische Rahmenbedingungen: Um Menschen zu motivieren, Berufe zu lernen, ist Planbarkeit jenseits kurzfristiger politischer Veränderungen wichtig. Gesellschaftliche Akzeptanz: Nicht nur für den Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern auch für die Attraktivität von Berufen und Tätigkeiten in dem Bereich.

Förderung von MINT- und Handwerksberufen: Da ein Großteil der Berufe bei den erneuerbaren Energien zu den MINT-Berufen gehört, kann eine Förderung der Ausbildung auch das Angebot an Fachkräften verbessern, etwa durch Schul- oder Kitapartnerschaften und spezielle Angebote für Jugendliche. Dazu gehört insbesondere auch die Überwindung des Genderbias in Energie und Handwerk.

Weiterbildung und Qualifikation: Die meisten Qualifikationen in den erneuerbaren Energien werden durch Weiterbildungen erworben. Programme zur Qualifizierung und Weiterbildung (auch für Beschäftigte aus anderen Branchen) sind daher zentral, um Fachkräfte auszubilden. Dabei müssen KMU gezielt unterstützt werden.

Internationale Fachkräftesicherung: Daneben wird in Zukunft die gezielte Anwerbung ausländischer Fachkräfte nötig sein, um den Fachkräftebedarf im Land decken zu können, ebenso wie die Anwerbung Auszubildender und Studierender aus dem Ausland.

Die kommende Regierung aus SPD und BSW hat in ihrem Koalitionsvertrag bekräftig, an der Energiestrategie 2040 des Landes Brandenburg festzuhalten. „Dafür brauchen wir Fachkräfte in Brandenburg“, betont Haase.

