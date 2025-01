25,5 Millionen Menschen reisten 2024 über den BER 

Im vergangenen Dezember reisten 1,94 Millionen Menschen über den Flughafen Berlin Brandenburg. Das sind rund zehn Prozent mehr als im Dezember 2023 mit 1,77 Millionen Fluggästen, wie die vorläufigen Zahlen des Verkehrsberichts ergeben. Der verkehrsreichste Tag des Dezembers mit den Weihnachtsferien war der Sonntag vor Silvester, der 29. Dezember 2024, mit 76.444 Fluggästen. Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat knapp 14.800 Flugzeuge am BER und damit rund 1.100 Maschinen mehr als im Dezember 2023.

Für das gesamte Jahr 2024 zeigt sich erneut, dass der Bedarf und die Lust am Reisen weiter anhalten. Insgesamt nutzten im vergangenen Jahr 25,5 Millionen Passagiere den Flughafen BER. Das waren 2,4 Millionen Menschen bzw. 10,4 Prozent mehr als im Jahr 2023. Die meisten Passagiere, rund 5,2 Millionen, reisten mit der Fluggesellschaft Ryanair, die mit 18,4 Prozent auch das höchste Wachstum am BER gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. easyJet wuchs ebenfalls wieder (5,7 Prozent) und beförderte im vergangenen Jahr 4,1 Millionen Fluggäste. Mit Eurowings flogen rund 2,1 Millionen Menschen und damit 11 Prozent mehr als 2023. Die größte Gruppe mit rund 5,7 Millionen Passagieren ist weiterhin die gesamte Lufthansa-Gruppe (Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels).

Der verkehrsreichste Tag des Jahres war der 27. September 2024 mit 99.579 Passagieren. An jenem Freitag reisten unter anderem viele Teilnehmende des Berlin-Marathon an. Die Zahl der Flugbewegungen lag im vergangenen Jahr bei knapp 192.000, was einem Anstieg von 8,5 Prozent im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 entspricht.

Die Luftfracht lag im vergangenen Dezember 21,5 Prozent über dem Frachtaufkommen vom Dezember 2023. Insgesamt wurden im vergangenen Monat am BER 3.840 Tonnen Fracht umgeschlagen. Im gesamten Jahr 2024 waren es 44.300 Tonnen und damit 30 Prozent mehr als im Jahr 2023. Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir sind mit der Verkehrsentwicklung im Jahr 2024 insgesamt zufrieden. Die Reiseverbindungen und Passagierzahlen am Flughafen BER haben sich trotz eines schwierigen Marktumfelds gut entwickelt – ein weiteres Wachstum im neuen Jahr hängt stark von den Rahmenbedingungen für den Luftverkehr in Deutschland ab. Für den wichtigen weiteren Ausbau der Konnektivität für alle Reisenden brauchen wir wettbewerbsfähige Standortbedingungen in Deutschland.“

Foto: Pixabay.com