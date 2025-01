In Gedenken an Harald Kretzschmar

Ab dem 12. Januar zeigt der Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V. im Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200 eine dem Karikaturisten, Grafiker und Feuilletonisten Harald Kretzschmar (1931 – 2024) gewidmete Solo-Ausstellung.

Am 23. Mai 1931 in Berlin-Steglitz geboren, lebte und arbeitete Harald Kretzschmar über 60 Jahre in Kleinmachnow und setzte dem Ort nicht zuletzt mit seinem 2008 erschienenen Buch „Paradies der Begegnungen: Der Künstlerort Kleinmachnow“ ein Denkmal. Der Künstler arbeitete bis in sein letztes Lebensjahr und wurde am 2. August 2024 auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt. Die Brücke Kleinmachnow zeigt bis zum 16. Februar eine Auswahl seines fast unüberschaubaren zeichnerischen Oeuvres. Die Ausstellung ist samstags und sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei.

2009 gegründet, schafft Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V. Begegnungen zwischen Kunstfreunden und dem Werk professioneller zeitgenössischer Künstler der Region – zeitgenössische Kunst im historischen Landarbeiterhaus in Kleinmachnow, direkt am Machnower See.

Bild: Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.