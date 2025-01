TKS 49ers empfangen BSW Sixers

Die TKS 49ers haben nun die Hälfte der Hauptrunde 2024/25 hinter sich und somit jedem Team einmalig gegenübergestanden. Zum Start der Rückrunde in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB sind die BSW Sixers in Kleinmachnow zu Besuch. Die Gäste stehen derzeit vier Plätze vor den zehntplatzierten 49ers. Die Partie findet am 12. Januar um 16 Uhr in der BBIS-Halle statt.

TKS 49ers versus BSW Sixers… die ProB-Teams mit gleichem Ansatz in der Namensfindung treffen an diesem Wochenende zum insgesamt 18. Mal aufeinander. Inmitten der Hinrunde der aktuellen Spielzeit sicherten sich die BSW Sixers im 17. Matchup der beiden Vereine den zehnten Sieg. An diesem Sonntag peilen die 49ers demnach eine Revanche an, wobei dies alles andere als eine einfache Aufgabe sein wird. Denn die Sixers spielen bis dato eine starke Saison, konnten acht ihrer 13 Hinrundenpartien für sich entscheiden. Dadurch stehen sie auf dem sechsten Tabellenrang und sind voll auf Playoffkurs. TKS hingegen hat auf dem zehnten Platz bisher das Nachsehen, wenn es um einen Playoffplatz geht. Erst letztes Wochenende musste man den nächsten Rückschlag beim Derby in Bernau hinnehmen, weshalb ein Erfolgserlebnis gegen die Sixers umso wichtiger wäre. Steine im Weg der 49ers könnten dabei jedoch die breit verteilten BSW-Leistungsträger sein, von denen jederzeit ein Akteur heiß laufen kann. Die größte Konstante im Gästeteam ist US-Forward Aula Sumbry (15,7 Pkt, 7,3 Reb), beim Hinspiel im November waren es aber vor allem die Distanzschützen Silic, Jean-Lewis sowie Salenieks, die den 49ers Probleme bereiteten. Der Co-Coach der 49ers, Alex Strauß, blickt wie folgt aufs Wochenende: „Dieses Spiel ist ein richtungsweisendes! Die Spieler müssen jetzt zeigen, in welche Richtung es gehen soll, speziell nach der herben Niederlage in Bernau. Defensiv gilt es vor allem, die Schützen der Sixers zu kontrollieren. Offensiv erhoffen wir uns dieses Mal konstanteres Scoring. Je enger das Spiel ist, umso hungriger wird das Team auf den Sieg in eigener Halle sein, da bin ich mir sicher.“



Los geht es, zu gewohnter Zeit, am Sonntag um 16:00 Uhr. Tickets können spontan an der Tageskasse oder vorab onlineerworben werden. Ein Livestream wird über Sportdeutschland.TV angeboten.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers