SPD Teltow nominiert Claudia Eller-Funke als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl

Die SPD Teltow hat am 12. Dezember Claudia Eller-Funke mit 95,6 Prozent für die Bürgermeisterwahl in Teltow im kommenden Jahr nominiert. Damit haben schon zwei Parteien ihre Kandidaten für die Wahl im kommenden Jahr nominiert.

„Als langjährige Kreistagsabgeordnete ist die amtierende Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung über Teltows Grenzen hinweg bekannt für ihre umfassende Erfahrung und gute Vernetzung in Potsdam-Mittelmark. Kern ihres Engagements ist seit über 25 Jahren die Arbeit in Gremien, die das soziale Miteinander in den Vordergrund stellen: Ob in Elternvertretungen, in der Kommunalpolitik oder als Unterstützerin der Willkommenshilfe TKS und des Heimatvereins machte sie in ihrer Bewerbung deutlich, dass ihr die Stadt Teltow und ihre Bewohner am Herzen liegen“, wird in einer Pressemitteilung der SPD Teltow erklärt.

„Mir ist wichtig, Teltow im Gespräch zu entwickeln. Dafür will ich die kommenden Monate nutzen. Unsere Stadt steht vor großen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam stemmen können. Als Bürgermeisterin möchte ich meinen Teil mit sozialdemokratischen Angeboten, wie bezahlbarem Wohnraum und maßvollem Bauen, modernen Schulen und einem verlässlichen Angebot an kommunaler Infrastruktur dazu beitragen. Ich möchte die erfolgreiche Arbeit von Thomas Schmidt in und für Teltow fortsetzen. Ich möchte gemeinsam anpacken und Teltow als liebenswerten Ort für alle Bürgerinnen und Bürger erhalten und weiter entwickeln: lebendig, nachhaltig, wirtschaftsstark und sozial. Ich möchte der Stadt Teltow mein Herz, meine Erfahrung, mein Engagement und meinen vollen Einsatz anbieten“, so Claudia Eller-Funke.

Svenja Kraus und Christian Kramer, Co-Vorsitzende der SPD Teltow zeigen sich hocherfreut über die Wahl der Teltowerin aus Ruhlsdorf: „Claudia ist eine von uns und eine für die Stadt. Sie kann Verwaltung, kann mit Menschen und hat immer ein offenes Ohr und eine Idee, wie es weitergehen kann. Sie ist die perfekte Nachfolgerin unseres Bürgermeisters Thomas Schmidt und kann sich seiner und unserer Unterstützung sicher sein.“, so Kraus. Kramer ergänzt: „Fachlich ist Claudia Eller-Funke aufgrund ihrer beruflichen wie ehrenamtlichen Erfahrung die richtige für den Job. Sie ist Netzwerkerin mit fundierten Kenntnissen der kommunalen Gremienarbeit, besitzt Verwaltungsexpertise auf Kommunal-, Landes und Bundesebene und verfügt darüber hinaus über Führungserfahrung in Verwaltung und Politik. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit ihr und die thematischen Schwerpunkte, Teltow als soziale Stadt mit soliden Finanzen und einer leistungsfähigen Verwaltung in die Zukunft zu führen.“

Die Bürgermeisterwahl in Teltow ist für September 2025 geplant. Schon im November hatten Die Mitglieder der CDU Teltow einstimmig für André Freymuth als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2025 in Teltow ausgesprochen.

