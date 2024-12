TKS fährt zum bisher wichtigsten Auswärtsspiel der Saison

Am 11. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB spielen die TKS 49ers gegen die Rostock Seawolves Academy, einen direkten Tabellennachbarn. Mit einem Sieg könnte man nicht nur Selbstbewusstsein dazugewinnen, sondern gleichzeitig den Abstand zu den Abstiegsrängen wieder etwas ausbauen. Am Samstag, den 14. Dezember, geht es um 18 Uhr mit dem Tip-Off in Rostock los.

Mit dem nächsten Auswärtsspiel bei den Rostock Seawolves II steht den TKS 49ers ein echtes Schlüsselspiel bevor. Beide Teams befinden sich mitten im Kampf gegen den Abstieg – die 49ers auf Platz 11, die Seawolves direkt dahinter auf Platz 12. Ein Sieg wäre daher für beide Mannschaften enorm wichtig, um sich in der Tabelle Luft zu verschaffen und den Druck im Abstiegskampf zu mindern. Nach der bitteren Niederlage per Gamewinner gegen Wedel und einer deutlichen Heimniederlage gegen Schwelm vor einer Woche ist die Mannschaft um Headcoach Dorian Coppola gefordert, auf die richtige Spur zurückzufinden. Ein Sieg in Rostock könnte der Wendepunkt in der Saison sein und neues Selbstvertrauen für die kommenden Spiele bringen. Bei den Seawolves liegt der Fokus vor allem auf Mika Freitag, der mit 15,3 Punkten pro Spiel und einer beeindruckenden Dreierquote von 40% zu den gefährlichsten Akteuren zählt. Aber auch die Ausgeglichenheit des Rostocker Teams macht sie schwer berechenbar. Mit Spielern wie Daniel Zittert, Sydney Bijlsma, Darren Aidenojie, Toni Nickel und Nicolas Buchholz, die alle um die 10 Punkte pro Spiel erzielen, stellt Rostock eine geschlossene Mannschaft dar, die durch Teamplay überzeugt. Ein besonderes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Elias Baggette, der vergangene Woche mit 20 Punkten und 9 Assists in seinem ersten ProB-Spiel der Saison für Furore sorgte. Sollte der Doppellizenzspieler auflaufen, wäre dies eine zusätzliche Herausforderung für die TKS-Defense. Gegen Schwelm war die Hypothek eines frühen Rückstands zu groß.

Diesmal will die Mannschaft ein Zeichen setzen und selbst das Tempo bestimmen. Bleibt abzuwarten, ob die 49ers diesen entscheidenden Schritt nach vorne machen können, um den so wichtigen vierten Saisonsieg einzufahren. Einen Livestream des Spiels bieten die Gastgeber am Samstag ab 18 Uhr über Sportdeutschland.TV an.

Foto: Fotofuzzi/TKS 49ers