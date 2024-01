Kleinmachnows erste Energie- und Sanierungsmesse

Kleinmachnow hat ehrgeizige Ziele: Bis 2035 will die Gemeinde klimaneutral werden. Um dieses Vorhaben gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern umzusetzen, lädt die Gemeinde herzlich zur ersten Energie- und Sanierungsmesse am 24. Februar von 11:00 bis 16:00 Uhr ins Rathaus ein. Der Eintritt ist frei.



Die Energie- und Sanierungsmesse behandelt in verschiedenen Formaten diverse Themen rund um die energetische Gebäudesanierung und das effiziente Energiemanagement. Von 11:00 bis 16:00 Uhr präsentieren sich im Bürgersaal und im Foyer des Rathauses Unternehmen und Vereine mit den Schwerpunktthemen: Dämmung, Heizung, Solar, Elektrik, Energieberatung und Fördermöglichkeiten. Ratsuchende haben die Möglichkeit, sich zu informieren und in direkten Kontakt mit den Experten zu treten.



Zeitgleich finden in den Sitzungsräumen der 3. Etage vertiefende Fachvorträge statt. Hierbei werden verschiedene Themen vorgestellt, darunter klima- und umweltfreundliches Bauen und Sanieren, Photovoltaik, das Gebäudeenergiegesetz und Förderprogramme sowie die Bedeutung eines individuellen Sanierungsfahrplans oder die Grundsätze der kommunalen Wärmeplanung. Jeder Vortrag dauert etwa 30 Minuten, gefolgt von einer 15-minütigen Fragerunde.

Ergänzt wird das Informationsangebot durch Erfahrungsberichte von Kleinmachnower Bürgerinnen und Bürgern, die von ihren eigenen Sanierungsfortschritten berichten. Der Nachbarschaftsdialog bietet die Möglichkeit, sich auszutauschen und gegenseitig Tipps zu geben.



Personen aus der Region, die über ihre Erfahrungen bei der Modernisierung und/oder Sanierung von Häusern im Rahmen der Messe berichten möchten, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Noch bis zum 9. Februar kann Frau Reich aus dem Fachdienst Verkehrsplanung, Klima- und Umweltschutz für die Anmeldung, sowie Fragen und Hilfestellungen kontaktiert werden.



Die Gemeinde Kleinmachnow lädt alle Interessierten herzlich ein, an diesem informativen Tag teilzunehmen. Die Themenübersicht, den genauen Programmablauf der Messe sowie Ansprechpartner finden sich auf der Website.

Foto: Pixabay.com