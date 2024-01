Beppo Phlmann im Zimmertheater Steglitz

„Mit fröhlichen Grüßen“, so heißt das aktuelle Album von Beppo Pohlmann. Die Songs des Albums wird Beppo am 26. Januar im Zimmertheater Steglitz in der Bornstraße 17 aufführen.

Einige sogar mit Playback, im Gegensatz zur Zimmertheater- Praxis, wo sonst nur ganz live und ohne Mikrofone gesungen wird. Aber keine Angst, es wird nicht laut, die PA hat die Größe eines Kofferradios!

Und Beppo singt natürlich live, sogar ohne Mikro. Das kann er, er ist einer der Gebrüder Blattschuss und hat die „Kreuzberger Nächte“ erfunden, die er auch bei dieser Show singt, natürlich ohne Playback.

Als „Zugabe“ gibt’s Beppos Song vom kleinen Vampir in der Spezial-Zimmertheater-Version mit Tanja Arenberg und Günter Rüdiger. Publikumsurteil: Sehr unterhaltsam!

Foto: Marc Vorwerk