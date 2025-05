Baumaßnahme auf den Linien RE3 und RE4 – Ersatzverkehr Teltow – Trebbin und Zugausfälle Berlin Hbf – Teltow

Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, kommt es aufgrund von Schwellenerneuerungen in Ludwigsfelde zwischen dem 20. und 29. Mai zu Zugausfällen auf den Linien RE3 und RE4 zwischen den Bahnhöfen Teltow und Trebbin.

Die Züge der Linien RE3 (Stralsund/Schwedt – Lutherstadt Wittenberg) und RE4 ((Stendal Hbf –) Rathenow – Falkenberg (Elster)) fallen am 24. und 25. Mai zwischen Teltow und Trebbin aus und werden durch Busse ersetzt. An unterschiedlichen Verkehrstagen fallen einige Züge (RE 3359, 3319, 3320, 3366, 3180 und 3185) dieser Linien zwischen Teltow und Trebbin aus und werden durch Busse ersetzt. Am 24. und 25. Mai fallen die Züge der Linie RE3 zusätzlich zwischen Berlin Hauptbahnhof und Teltow aus. Als Ersatz werden die S-Bahnlinien S25 und S26 empfohlen. Die geänderten Fahrpläne für diese Maßnahme sind ab dem 23. Mai in den Reiseauskünften abrufbar.

Die DB bittet darum, die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten des Ersatzverkehrs zu beachten. Für einzelne Züge fahren die Busse über den Ausfallabschnitt hinaus nach Jüterbog bzw. Berlin Südkreuz.

Die Haltestellen des Ersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. In den Bussen des Ersatzverkehrs ist die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich. Fahrräder haben Nachrang, und das Buspersonal entscheidet im Einzelfall über die Mitnahme von Fahrrädern.

