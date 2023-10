Am 6. Oktober wurde das größte Investitionsprojekt des Landkreises Potsdam Mittelmark, die Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow, feierlich eingeweiht. Schulleiter Alexander Otto begrüßte neben Landrat Marko Köhler und Bürgermeister Thomas Schmidt auch eine Delegation der ukrainischen Partnerstadt Khotyn.

Über 200 Gäste nahmen am Freitag an der feierlichen Eröffnung der Grace-Hopper Gesamtschule in Teltow teil. Das sternförmige Gebäude, für das der Kreistag 42 Millionen Euro bereitgestellt hat, verfügt über 12.000 Quadratmeter Nutzfläche, besteht aus fünf Flügeln, die wie die Blütenblätter einer Blume angeordnet sind. Jeweils zwei Klassenräume teilen sich einen Gruppenraum, selbst auf den Fluren kann gearbeitet werden, entweder in einer Kuschelecke mit Sitzkissen oder an mobilen Tischen, die sich nach Bedarf zusammenschieben lassen. Das Gebäude folgt so dem Vorbild skandinavischer Schulen in denen durch den Einsatz von viel Holz, überraschenden Glasfronten und natürlichem Tageslicht, hübsche räumliche Sensationen fernab vom Bild des üblichen Schulzimmers entstehen.

Schulleiter Alexander Otto ging in seiner Eröffnungsrede auf die Herausforderungen des Neubaus ein und untermalte diese mit Filmsequenzen, die den Baufortschritt der letzten Jahre dokumentierten. Trotz Pandemie und vielen kleinen und großen Stolpersteinen wurde der geplante Kostenrahmen nicht überschritten und der Einweihungstermin eingehalten, was heutzutage leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Bis zum Schulbeginn im August waren alle Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen, die gesamte Schule mehrfach gereinigt, Möbel und Einrichtungsgegenstände angeliefert, ausgepackt, aufgestellt und montiert. Hier haben „alle“ mitgeholfen, so Schulleiter Alexander Otto. „Die Bauarbeiter, die Dienstleister, die Schulleitung, die Lehrer, die Schüler, die Hausmeister, die Mitarbeiter der Schulverwaltung, des Gebäudemanagements und die Ingenieure“.

Landrat Marko Köhler dankte zunächst dem ehemaligen Landrat Wolfgang Blasig für die Initiative zum Neubau der Grace Hopper Gesamtschule und wies darauf hin, dass es nicht einfach gewesen sei, ein geeignetes Grundstück in der erforderlichen Größe zu finden. Auch die Standortwahl sei von intensiven Diskussionen begleitet gewesen. Viele Schritte seien in kurzer Zeit notwendig gewesen. Zunächst fassten die Stadtverordneten der Stadt Teltow im Juni 2017 den Beschluss, die Mühlendorf-Oberschule aufzulösen, am 30. August wurde die Vermietung des Gebäudes der Mühlendorf-Oberschule an den Landkreis beschlossen. Damit war die Grundlage geschaffen, dass die neue Gesamtschule zum Schuljahr 2018/2019 am Übergangsstandort in der Albert-Wiebach-Str. 4 starten konnte. Die Schule erhielt zunächst den Arbeitstitel „Schule für digitales und kreatives Lernen“, der bereits am Gründungsstandort die gesamte Schule prägte und somit als klug gewähltes Leitbild diente. Der von der Schulgemeinschaft gewählte Name „Grace Hopper“ steht für Innovation und Erfindergeist, für ehrgeizige Ziele und gegen Stillstand. Die amerikanische Informatikerin und Computerpionierin soll gesagt haben: „Der gefährlichste Satz in einer Sprache ist: „Das haben wir schon immer so gemacht‘“. Dem schloss sich Landrat Marko Köhler mit den Worten an. „Der Landkreis hat hier vieles anders gemacht und kommt heute zu dem Schluss: Das war auch gut so.

Prof. Dr. Patrick Baudisch vom Hasso-Plattner-Institut freute sich über das große und fruchtbare Engagement der Schülerinnen und Schüler – und der beteiligten Lehrkräfte – in dem gemeinsamen Projekt. Auch er dankte dem Landkreis für die vorbehaltlose Unterstützung der Arbeit.

Foto: Redaktion

