Kleinbeerener Musiksommer: Ein besonderer Sound

Musik- und Kulturveranstaltungen sind derzeit wieder möglich – somit können auch die Konzerte des Kleinbeerener Musiksommers stattfinden. Am 15. August gastiert das Saxophonquartett Quadrophon in der Dorfkirche Kleinbeeren.

Der Kleinbeerener Musiksommer geht am 15. August 2021 um 17:00 Uhr in seine nächste Runde. Der Kulturverein Großbeeren und die Evangelische Kirchengemeinde präsentieren in der Dorfkirche Kleinbeeren eine beschwingte musikalische Mischung aus Jazz, Blues, Swing, Latin und Klassik mit dem Saxophonquartett Quadrophon Berlin. Um die Akustik kümmert sich das Quartett, für die Versorgung steht ab 16:00 Uhr ein Kaffee-und-Kuchen-Büffet bereit.

Der Eintritt ist frei; die Veranstalter hoffen auf Spenden nach dem Konzertende. Änderungen im Programmgeschehen sind nicht ausgeschlossen. Interessenten informieren sich rechtzeitig über die Website www.kulturverein-grossbeeren.de oder telefonisch unter 033701 594 47 (Herr Mittag). PM

Symbolbild: Pixabay.com