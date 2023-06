12. Offene Ateliers Steglitz-Zehlendorf 2023

Am Sonntag, 10. Juni, öffnen über 30 Künstler in Berlin-Steglitz-Zehlendorf wieder ihre Ateliers für Kunstinteressierte.

Am Sonnabend (10. Juni) von 14:00 bis 19:00 Uhr und am Sonntag (11. Juni) von 12:00 bis 18:00 Uhr laden 31 Künstler aus dem Berin-Steglitz-Zehendorf Kunst-Interessierte in ihre Ateliers ein. Dort werden die neuesten Werke in den Bereichen Malerei, Fotografie und Skulptur präsentiert. Ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich, denn die Gäste haben die Möglichkeit, die Künstler persönlich kennenzulernen und Kunstwerke direkt zu erwerben. Der Eintritt ist frei. Auf dem Flyer (siehe unten) sind die Adressen aller teilnehmenden Ateliers vermerkt; dieser steht außerdem hier zum Download bereit. PM

