Am Freitag, den 9. Juni ist es endlich soweit: Kleinmachnow und Teltow empfangen als Host Towns ihre lang ersehnten Gäste aus Samoa. Die Delegation landet um 12.05 Uhr auf dem Flughafen BER und wird dort von Vertretern beider Gastgeber begrüßt. Die Sportlerinnen und Sportler werden ab dem 17. Juni bei den Special Olympics World Games in Berlin in den Disziplinen Boccia, Leichtathletik und Volleyball für ihr Land antreten.

Vom Flughafen geht es für die 12-köpfige Mannschaft und das etwa ebenso große Betreuungsteam zunächst ins Ginn-Hotel in Teltow, wo sich nach der etwa 40-stündiger Anreise zunächst alle ausruhen dürfen. Erst am Sonnabend geht es dann erstmals zum täglichen Training nach Kleinmachnow. Die sportliche Vorbereitung findet jeden Vormittag in der Sporthalle der Maxim-Gorki-Gesamtschule an der Förster-Funke-Allee 106, auf dem Sportplatz Fontanestraße und auf der Boule-Anlage auf dem Puschkinplatz statt. Zuschauer sind an allen Sportstätten herzlich willkommen.

Am Nachmittag haben die Athleten und Athletinnen an sechs Tagen Gelegenheit, bei Ausflügen mit Bus, Schiff oder zu Fuß und entspannten Treffen die Region und ihre Gastgeber/-innen besser kennenzulernen.

Mit einem Fackellauf, bei dem das in Athen entzündete olympische Feuer durch die Austragungsorte wandert, verabschieden Teltow und Kleinmachnow am Donnerstag, 15. Juni 2029, die Gäste aus Samoa. Mehr als 100 Läuferinnen und Läufer und hoffentlich viele Zuschauer werden die Flamme von Teltow nach Kleinmachnow begleiten. Start ist um 14:00 Uhr auf dem Jahnsportplatz in Teltow (Jahn-, Ecke Oderstraße). Die Ankunft im Innenhof des Rathauses Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring 10, wird gegen 15:45 Uhr erwartet.

Gegen 18:30 Uhr wird das Team aus Samoa von dort aus nach Berlin aufbrechen.

Bild: Gemeinde Kleinmachnow