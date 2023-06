Teltow: Brand an Einfamilienhaus

Aus bislang ungeklärten Gründen war es am Sonntag zu einem Brand in einem Teltower Einfamilienhaus gekommen. Das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Sonntagnachmittag (04. Juni) zu einem Brand in unmittelbarer Nähe eines Einfamilienhauses. in der Mahlower Straße in Teltow gekommen. Die Bewohner des Hauses hatten es zweimal laut knallen gehört und waren zur Sicherheit ins Freie gegangen. Dort sahen sie, wie ein dicht am Gebäude stehender Baum brannte und das Feuer anschließend auf einen Gartenunterstand und ein Carport übergriff. Auch auf das Haus breitete sich das Feuer aus, konnte durch die Feuerwehr aber letztlich gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude in der Straße konnten die Einsatzkräfte dadurch verhindern.

Durch den Brand wurden neben den Gebäuden und Unterständen die beiden Autos der Familie, ein Motorroller und ein Fahrrad beschädigt. Das Wohnhaus ist gegenwärtig nicht mehr bewohnbar. Die Mahlower Straße wurde für die Dauer der Löschmaßnahmen teilweise gesperrt. Die Bewohner des Haues blieben unverletzt und kamen zunächst bei Familienangehörigen unter. Zur Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachenermittlung wird durch die Kriminalpolizei vor Ort fortgesetzt. PM

Symbolbild: Pixabay.com