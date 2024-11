Stichtag für die Verlängerung des Deutschland-Tickets

Ab Januar 2025 steigt der Preis für das Deutschlandticket von 49 auf 58 Euro pro Monat (+18,4 Prozent). Wer das Deutschlandticket bei der Deutschen Bahn kauft und auch im kommenden Jahr nutzen möchte, muss es bis zum 30. November verlängern. Ansonsten läuft das Ticket automatisch Ende 2024 aus und ist ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr gültig.

Auf der Sonderverkehrsministerkonferenz haben sich die zuständigen Minister der Länder darauf geeinigt, dass das Deutschlandticket ab dem kommenden Jahr 58 Euro kosten soll. Im Jahr 2025 wird das Ticket also 9 Euro mehr kosten. Ob es das Ticket zum gleichen Preis auch 2026 geben wird, ist noch unklar, da die Finanzierung bisher nur für 2025 gesichert ist. Wer das Ticket über die Deutsche Bahn gebucht hat und es auch im kommenden Jahr behalten möchte, muss es bis zum 30. November verlängern. „Sollten Abonnenten der politisch entschiedenen Preiserhöhung nicht zustimmen oder sich nicht fristgerecht zurückmelden, muss die DB das Deutschland-Ticket-Abonnement mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 leider kündigen“, teilt die DB mit. Da das Deutschlandticket auch über Verkehrsverbünde oder Verkehrsunternehmen abgeschlossen werden kann und diese den Übergang unterschiedlich handhaben, besteht je nach Fall auch die Möglichkeit, dass sich das Abonnement automatisch verlängert, ohne dass der Nutzer die Verlängerung explizit beantragen muss.

Das 49-Euro-Ticket wurde im Mai 2023 eingeführt und gilt für Fahrten in der zweiten Klasse in fast allen Nahverkehrsmitteln in Deutschland wie Regionalbahnen, S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen sowie in Linienbussen des Nahverkehrs. Im grenzüberschreitenden Nahverkehr gilt das Ticket teilweise auch für Fahrten von und zu grenznahen Zielen im Ausland. Bund und Länder beteiligen sich zunächst bis 2025 aus dem Bundeshaushalt an der Finanzierung und übernehmen damit jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr als Verlustausgleich für die Verkehrsunternehmen.

Foto: Pixabay.com