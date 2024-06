Project Immobilien: schon fünf Grundstücke verkauft

Im Verwertungsprozess von Immobilien der insolventen Nürnberger PROJECT Immobilien-Gruppe hat Insolvenzverwalter Volker Böhm von Schultze & Braun 4 weitere Grundstücke veräußert. Damit sind jetzt 5 der 35 zum Verkauf stehenden Immobilien von Investoren übernommen worden. „Auch für alle 30 noch im Verkaufsprozess befindlichen Grundstücke gibt es Interessenten“, betonte Böhm. „Die Verhandlungen laufen.“

118 Bauprojekte von Hamburg bis München in den Kategorien Wohnen, Gewerbe, Grundstücksverkauf und Bestandsobjekte betreut die Nürnberger „Project Immobilien“-Gruppe. In Berlin, Potsdam und Hohen Neuendorf befinden sich 20 Projekte im Bau. Dazu gehören auch in Teltow das Bürogebäude vom neuen „Techno Terrain Teltow TTT“ in der Rheinstraße 11 und ein Gebäude an der Potsdamer Straße sowie im Nachbarort Kleinmachnow ein Gewerbeobjekt im Albert-Einstein-Ring. Aktuell gibt es hier überall Bau-Stopps – wegen Insolvenz.

Bei der ersten der verkauften 4 Immobilien handelt es sich um ein rund 10.200 m² großes Grundstück in der Deutenbacherstraße 3 in Stein bei Nürnberg. Der Bebauungsplan für dieses Areal sieht eine Nutzung zu Wohnzwecken vor. Die geplante Wohnfläche liegt bei knapp 8.000 m². Erwerber ist das internationale Projektentwicklungs- und Bauunternehmen Ten Brinke. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das zweite verkaufte Grundstück liegt in der bayrischen Kreis- und Universitätsstadt Freising, nördlich von München. Es handelt sich um ein rd. 7.300 m² großes Areal im Quartier Angerbogen. Für das Grundstück besteht Baurecht für eine Bebauung mit fünf Mehrfamilienhäusern und gemeinsamer Tiefgarage. Die Planung für das Projekt wurde noch durch PROJECT Immobilien abgeschlossen. Das Projekt umfasst 118 Wohnungen mit einer Wohnfläche von rd. 10.000 m² sowie eine Tiefgarage für 169 Fahrzeuge. Erwerber ist die ECE Group www.ece.com/de, ein familiengeführter Projektentwickler mit Sitz in Hamburg. Die ECE Group will das geplante Projekt zügig fertigstellen. Über den Kaufpreis wurde auch in diesem Fall Stillschweigen vereinbart.

Die 2 anderen verkauften Grundstücke befinden sich in der Düsseldorfer Innenstadt. Die Grundstücksflächen dieser beiden benachbarten Grundstücke betragen knapp 2.300 m² und etwas über 500 m². Beide Grundstücke sind überwiegend für den Bau von Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Die Bebauungsplänge ermöglichen aber auch in geringerem Umfang Gewerbe- bzw. Nutzflächen. Der Erwerber der beiden Grundstücke möchte derzeit noch nicht genannt werden. Auch hier wurde Stillschweigen über die Kaufpreise vereinbart.

Volker Böhm von der Kanzlei Schultze & Braun.

Die Verkäufe in Düsseldorf und Stein bei Nürnberg wurden vom Münchner Maklerunternehmen BGA Invest www.bga-invest.de betreut. Für die Vermittlung des Verkaufs in Freising war das Beratungsunternehmen Falkensteg https://falkensteg.com verantwortlich.

„Im laufenden Verkaufsprozess zeigt sich, dass an Grundstücken für Wohnimmobilien weiterhin Interesse besteht“, sagte Böhm. „ Allerdings weniger von Projektentwicklern, die damit in den Einzelverkauf gehen wollen, sondern von eigenkapitalstarken Käufern, insbesondere Family Offices, die die Objekte in den Vermietungsbestand nehmen oder von Entwicklern, die für diese Zielgruppe bauen.“

Böhm hatte den Verkaufsprozess Ende letzten Jahres eingeleitet und die Maklerunternehmen BGA Invest und Falkensteg beauftragt, die Grundstücke der PROJECT Immobilien-Gruppe zu vermarkten. Ziel ist es, Grundstücke sowie Bauprojekte, die nicht fortgeführt werden, im Interesse der Gläubiger und Anleger bestmöglich zu verwerten. Der Verkauf erfolgt daher im Rahmen eines Investorenprozesses mit internationaler Marktansprache.

Insgesamt standen 35 Immobilien zum Verkauf. Bei 23 Immobilien handelt es sich um unbebaute Grundstücke. Weitere 5 Immobilien sind Projekte, bei denen bereits mit den Bauarbeiten begonnen worden war. Zwar waren bei diesen Projekten einige Wohnungen verkauft worden, allerdings fanden sich keine Investoren, die das Projekt abschließen und die Wohnungen einzeln verwerten wollen. Böhm hat daher den Wohnungskäufern die Rückabwicklung ihres Kaufvertrages angeboten, damit diese Objekte an Investoren veräußert werden können, die die Immobilien fertigstellen und in den eigenen Bestand nehmen. Ziel ist es, den betroffenen Wohnungskäufern ihre bisher geleisteten Kaufpreiszahlungen in möglichst vollem Umfang zu erstatten. Und schließlich stehen weitere 7 Projekte zum Verkauf, die entweder ganz oder weit überwiegend für gewerbliche Nutzung konzipiert sind und bei denen die Bauarbeiten bereits begonnen worden waren.

Foto: Pixabay.com