Gemeinsam. Vielfalt. Feiern. – 2. Inklusionsfest Kleinmachnow

Zum zweiten Mal lud die Gemeinde Kleinmachnow zum Inklusionsfest auf das Gelände der Maxim-Gorki-Gesamtschule, in Kleinmachnow ein. Neben zahlreichen Vereinen, Einrichtungen und sozialen Träger war auch die Akademie 2. Läbenshelfte T-K-S vertreten.

Etwa 1.500 gut gelaunte Besucher sorgten für tolle Stimmung rund um den Sponsorenlauf und die vielen Informations-, Spiel-, Spaß- und Kreativangebote auf dem Areal und in den Sporthallen der verschiedenen sozialen Träger aus der Region. Es war ein wunderbar sonniger Tag für Gespräche mit Besucherinnen und Austausch zwischen den Vereinen, Einrichtungen und sozialen Träger wie ABB e.V., Akademie 2. Lebenshälfte, AWO, Carat-Jugendarbeit, Familienzentrum Kleinmachnow, Förderverein der Maxim-Gorki-Gesamtschule Frau Sosniok und Bloggy, Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow, Glauer-Hof-Inklusiv leben gGbH, Gads, Grundschule Auf dem Seeberg, Hort „Am Hochwald“, Hort Wirbelwind, Kammerspiele, Kinderhaus „Ein Stein“, Kita Arche, Kita Kükennest Lauterlebeninklusion, Lebenshilfe e.V., Oberlin, RCG, Reitclub Grunewald e. V., Pusteblume, Steinweg-Schule, STIBB, e. V., TKS-Ukraine Hilfe, USE, Verkehrswacht.

Um 15:00 Uhr startete Bürgermeister Michael Grubert den Lauf, der wieder Spenden einbringen sollte, um inklusive Projekte in TKS zu unterstützen. Bis in den Abend hinein war die Laufstrecke stets gut gefüllt mit Einzelstartern jeden Alters und vielen Teams wie der Union sozialer Einrichtungen (USE), die ganz vorne mit dabei war. Für jede gelaufene Runde gab es ein Gummiband ums Handgelenk. Alle zusammen wurden am Ende mit den zuvor ausgelobten Spenden multipliziert.

Ergänzt um zahlreiche Einzelspenden, die auch Spendendosen an den Ständen an den Ständen füllten, wurden am Abend rund 4.300 Euro gezählt. Damit können bestimmt wieder einige Wünsche der sozialen Träger erfüllt werden.

Ein buntes Rahmenprogramm über den ganzen Tag und am Abend eine Open- Air-Inklusionsdisko sorgten für viele Highlights und beste Stimmung.

Foto: Akademie 2. Läbenshelfte T-K-S