Kleinmachnow hat gewählt

Gleich dreimal waren die Wähler/-innen in Kleinmachnow an die Wahlurnen gebeten. Nachdem am Sonntag erst die Ergebnisse für die Europawahl und den Kreistag Potsdam-Mittelmark ausgezählt wurden, stehen nach einem neuen Zählmarathon am Montag nun die Ergebnisse für die Kleinmachnower Gemeindevertretung fest.

Fast 13.000 Kleinmachnower und Kleinmachnowerinnen haben am Sonntag ihr Wahlrecht wahrgenommen. Dreimal galt es, eine demokratische Entscheidung zu treffen und über die Neubesetzung des EU-Parlaments, des Kreistags Potsdam-Mittelmark und der Gemeindevertretung Kleinmachnow mitzubestimmen.

Wie bereits vor vier Jahren war es eine Herausforderung, mit den riesigen Stimmzetteln umzugehen und die Übersicht zu behalten bei 34 Listen, die in der EU zur Wahl standen sowie den 93 Kandidaten für den Kreistag und den 110 Bewerbern und die 28 Sitze in der Kleinmachnower Gemeindevertretung.

Die Wahlbeteiligung war in Kleinmachnow erneut erfreulich hoch: 79,6 Prozent Kleinmachnower/-innen stimmten bei den Kommunalwahlen ab. Bei der EU-Wahl lag der Prozentsatz sogar bei 81,5 Prozent, da hier die Zahl der Wahlberechtigten etwas niedriger war. Die hohe Wahlbeteiligung hatte allerdings auch zur Folge, dass die Auszählung in Kleinmachnow etwas länger dauerte als anderswo. Vorsorglich hatte die Wahlleitung daher schon im Vorfeld entschieden, die Stimmzettel zur Gemeindevertretung erst am Montagvormittag auszuzählen, um den rund 160 Wahlhelfern und Wahlhelferinnen zwischendurch etwas Schlaf zu gönnen.

CDU erfolgreichste Partei bei der Wahl zur Gemeindevertretung

Erst am späten Montagnachmittag waren die 38.271 gültigen Stimmen schließlich gezählt und das Ergebnis für Kleinmachnow stand fest. Die meisten Stimmen konnte diesmal die CDU auf sich verbuchen und wird damit 7 Sitze – zwei mehr als bisher – erhalten. Jeweils 6 Sitze gehen an die 90/Grüne und SPD, die in der Wählergunst fast gleichauf liegen. Es folgen eng beieinander AfD, BiK, Die Linke und FDP mit jeweils 2 Sitzen. BVB/Freie Wähler/PRO haben einen Sitz in der GV errungen. Einzelbewerberin Hilke Masche hat den Einzug in die GV nicht geschafft.

Ergebnisse der Wahl zur Gemeindevertretung Kleinmachnow 2024*

2024

Anteil in % 2019

Anteil in % Vergleich

2019 vs. 2024 (+/-) Wahlberechtigte 16310 16424 -114 Wählende 12981 79,6 12782 77,8 +199 Ungültige Stimmzettel 155 1,2 143 1,1 +12 Gültige Stimmen 38271 98,3 37490 k.a. +781 Wahlbeteiligung 79,6 %

77,8 % * Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Anzahl

Stimmen 2024 Stimmen

in % 2024 Sitzverteilung GV

2024 Anzahl

Stimmen 2019 Stimmen

in % 2019 Sitzverteilung GV

2019 Veränderung Stimmen

2019 vs. 2024 (+/-) Anteil in % Sitze CDU 8934 23,3 7 7170 19 5 +1764 4,3 2 SPD 8142 21,3 6 7127 19 5 +1015 2,3 1 GRÜNE/B 90 8292 21,7 6 9228 24,6 7 -936 -2,9 -1 AfD 3231 8,4 2 2187 5,8 2 +1044 2,6 0 DIE LINKE 2722 7,1 2 3290 8,8 3 -568 -1,7 -1 BVB/FREIE WÄHLER/PRO 1348 3,5 1 1255

(nur PRO) 3,3 1 (+93) 0,2 0 FDP 2637 6,9 2 2690 7,2 2 -53 -0,3 0 BiK 2787 7,3 2 3512 9,4 3 -725 -2,1 -1 Piraten

(nicht angetreten) – – – 526 1,4 0 Einzelbewerber/-in 178 0,5 0 505 1,4 0 Gesamt 38271 28 37490 28 *Bis zur Bestätigung des Wahlausschusses am 14.6.2024 gelten diese Ergebnisse als vorläufig.

Grafiken: Gemeinde Kleinmachnow