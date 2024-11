Quereinstieg zum Fahrpersonal bei regiobus gut nachgefragt

Im November 2024 startete bei regiobus der dritte Kurs in diesem Jahr für Quereinsteigende zur Busfahrerin und zum Busfahrer. Wiederum schaffte es das landkreiseigene Unternehmen alle 12 Plätze mit motivierten und Männern und Frauen aus dem Landkreis, den Städten Brandenburg an der Havel, Potsdam und sogar Berlin zu füllen. Sie alle wollen in einem guten halben Jahr für die sichere Reise mit dem ÖPNV im Landkreis sorgen.

Die 29-jährige Sabrina Adamek war zuvor bei der Bundeswehr und wurde von einem Bekannten auf die Berufsperspektive bei regiobus hingewiesen. Ein Traum für sie, da sie schon zuvor für die Arbeit als Transportsoldatin interessiert hatte. Beim regiobus-Kennenlerntag in Beelitz probierte sie das Busfahren aus und ihr war klar: „Das will ich!“. Ebenfalls beim Kennenlerntag in Beelitz vom Busfieber erfasst wurde Mariella Vanessa Arndt. Die Berlinerin fühlte sich auf den Fahrersitz gleich wohl: „Ach, das war so schön!“ schwärmt die 31-Jährige und freut sich schon mit dem großen Gefährt die Fahrgäste durch den Landkreis zu fahren.

Den Traumjob sieht auch Dildar Mohamed bei regiobus für sich. Der schon seit mehreren Jahren in Brandenburg an der Havel lebende 33-jährige Syrer aus Qamshli hatte über eine Internetrecherche das Angebot zum Quereinstieg beim Nahverkehrsunternehmen gesehen. Nun heißt es für sie und die anderen zunächst die beschleunigte Grundqualifikation für den Berufskraftfahrerberuf im regiobus Verkehrsbildungszentrum abzulegen. Dann folgt die Fahrschule. Das Alter der Teilnehmenden reicht dabei von Anfang 20 bis 60 Jahren. Bisher kann regiobus im Jahr 2024 bereits auf 13 im Quereinstieg ausgebildete Busfahrerinnen und Busfahrer sowie 7 Auszubildende mit abgeschlossener Busfahrschule und 6 mit abgeschlossener PKW-Ausbildung blicken. Und es gibt noch viel zu tun. Ein nächster Quereinstiegskurs soll bereits im März 2025 starten. Zuvor wird es auch wieder einen regiobus-Kennenlerntag geben an dem man sich alles ansehen und sich ausprobieren kann – natürlich auch als Ausbildungsinteressierte.

Fotos: regiobus