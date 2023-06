Räuberische Rentner holen bei Abstimmung den Spitzenrang

Die Online-Wahl für den Open-Air-Kinosommer 2023 ist beendet. Ab 08. Juli heißt es wieder: Vorhang auf, Film ab!

250 Stimmen und damit fast doppelt so viele wie der bestplatzierte Film des Vorjahres erhielt bei der Online-Abstimmung der Streifen „Abgang mit Stil“ mit Morgan Freeman und Michael Caine in den Hauptrollen. Damit belegt die US-amerikanische Gangsterkomödie aus dem Jahr 2017, die sich um eine räuberische Rentnerbande dreht, den Spitzenplatz unter den diesjährigen zehn ausgewählten Filmen.

Der „Interkommunale Kinosommer“ ist eine Kooperation der Stadt Teltow mit den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf. Seit 2012 können Kinofans an sechs Abenden im Juli und August auf dem Teltower Marktplatz, im Rathausinnenhof Kleinmachnow und auf der Wiese am Gemeindezentrum Stahnsdorf in sommerlicher Atmosphäre Filme ihrer Wahl sehen. Die Vorführungen sind kostenlos und für alle Filmfans und Nachtschwärmer stehen ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Kissen und Decken können mitgebracht werden.

Sobald es dunkelt beginnt die Vorführung.

Auch in diesem Jahr hatten die Zuschauer die Qual der Wahl, aus den zur Auswahl stehenden Filmen ihren Favoriten zu entscheiden. Vom 01. bis 31. Mai konnte auf den drei kommunalen Internetseiten abgestimmt werden. Zur Auswahl standen zehn Filme aus den Jahren 1973 bis 2021; pro Teilnehmer waren bis zu drei Stimmen möglich. Insgesamt wurden 1.258 Stimmen abgegeben und damit etwas mehr als im letzten Jahr.

Den bestplatzierten Film darf am 15. Juli die Gemeinde Stahnsdorf zeigen, in der diesmal die Plätze eins und sechs aus der Online-Abstimmung auf dem Programm stehen. Aber auch Teltow, wo die diesjährige Veranstaltungsreihe am 08. Juli mit dem Film „American Hustle“ startet, und Kleinmachnow, das mit „Der Spion von nebenan“ am 19. August den Schlussakkord setzt, haben attraktive Filme erhalten.

Hier die Termine beim TKS-Kinosommer 2023 in chronologischer Reihenfolge:



• Samstag, 08. Juli, 22:00 Uhr, Teltow, Marktplatz:

„American Hustle“ (Platz 3 mit 126 Stimmen)



• Samstag, 15. Juli, 22:00 Uhr, Stahnsdorf, Sportplatz Heinrich-Zille-Straße:

„Abgang mit Stil“ (Platz 1 mit 250 Stimmen)



• Samstag, 22. Juli, 22:00 Uhr, Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses:

„Eine Frau mit berauschenden Talenten“ (Platz 2 mit 168 Stimmen)



• Samstag, 29. Juli, 22:00 Uhr, Teltow, Marktplatz:

„Ocean’s Eight“ (Platz 4 mit 125 Stimmen)



• Samstag, 05. August, 22:00 Uhr, Stahnsdorf, Sportplatz Heinrich-Zille-Straße:

„The Italian Job“ (Platz 6 mit 102 Stimmen)



• Samstag, 19. August, 21:00 Uhr (!), Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses:

„Der Spion von nebenan“ (Platz 5 mit 118 Stimmen) PM

Bild: Stadt Teltow