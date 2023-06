30 Jahre offene Mädchenarbeit in Teltow

Chancengleichheit, Wertschätzung und Kreativität: Seit 30 Jahren ist die Teltower Mädchenzukunftswerkstatt ein Anlaufpunkt für Mädchen und junge Frauen, wo sie ihre Stärken und Interessen entdecken können. Dies wird am 10. Juni gefeiert.

Die Mädchenzukunftswerkstatt (MZW) Teltow feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und lädt alle herzlich dazu ein, gemeinsam zu feiern. Am 10. Juni von 14:00 bis 18:00 Uhr findet die Jubiläumsfeier in der Einrichtung in der Käthe-Niederkirchner-Straße 02 in Teltow statt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 setzt sich die Mädchenzukunftswerkstatt Teltow dafür ein, die Chancengerechtigkeit von Mädchen und jungen Frauen zu fördern und Benachteiligungen abzubauen. Mit einem wertschätzenden und geschützten Umfeld bietet die MZW eine Anlaufstelle für Mädchen und junge Frauen, in der sie ihre Stärken und Interessen entdecken und entfalten können.

Die 30-Jahr-Feier der Mädchenzukunftswerkstatt Teltow bietet eine besondere Gelegenheit, um auf die erfolgreiche Arbeit der MZW zurückzublicken und ihre Bedeutung für den Sozialraum Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Umgebung zu würdigen. Alle Besucher, Förderer, Netzwerkpartner, Nachbarn, Ehrenamtlichen, Ehemaligen und Freunden der MZW, an diesem besonderen Tag teilzunehmen. Die Feierlichkeiten umfassen Kaffee und Kuchen sowie Spiel und Spaß für die Kinder und Jugendlichen. Außerdem wird es ein kleines Programm von und mit den Besuchen und Ehemaligen der MZW geben. Die Jubiläumsfeier bietet die Möglichkeit, die letzten 30 Jahre der Mädchenzukunftswerkstatt Teltow zu feiern und sich auf die nächsten 30 Jahre zu freuen.

Die Mädchenzukunftswerkstatt Teltow bedankt sich bei allen, die in den letzten Jahren ihre Arbeit unterstützt haben, und freut sich auf eine erfolgreiche Zukunft, in der Mädchen und junge Frauen weiterhin ein Ort geboten wird, an dem sie ermutigt und unterstützt werden. Für weitere Informationen steht die Mädchenzukunftswerkstatt gern zur Verfügung: Käthe-Niederkirchner-Straße 02, 14513 Teltow, telefonisch unter 03328 471 0550 per E-Mail unter mzw@hvd-bb.de oder im Netz unter www.mzw-teltow.de. PM/ph