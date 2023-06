Amtsinhaber Andreas Igel gewinnt Wahl in Ludwigsfelde

Am 04. Juni fand in Ludwigsfelde und seinen Ortsteilen die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters statt. Klarer Sieger ist Andreas Igel (55, SPD).

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag in Ludwigsfelde und seinen Ortsteilen bei nur 41 Prozent. Trotzdem reichte es für die Mindeststimmenzahl und am Ende des Tages gab es einen klaren Sieger. Amtsinhaber Andreas Igel holte bereits im ersten Wahlgang überzeugende 66,4 Prozent und wird die Stadt für weitere acht Jahre regieren. Der SPD-Politiker erhielt sogar noch mehr Zustimmung als 2015. Sein Mitbewerber Freiherr von Lützow (AfD) kam auf 16,9 Prozent der Stimmen. Eine herbe Niederlage für den AfD-Kandidaten, der vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft wird. Auf Platz drei der Wählergunst landete mit 16,7 Prozent Jens Wylegalla von der Wählergruppe evoLU.

