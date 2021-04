Teltower Maibaum steht

Trotz Corona wird auf dem Marktplatz in der Teltower Altstadt eine inzwischen beliebte Tradition fortgesetzt: das Aufstellen eines Maibaums am letzten Aprilwochenende.

Eine kleine Gruppe hat am Samstag, 24. April 2021, den traditionellen Maibaum auf dem Teltower Altstadtmarktplatz aufgestellt. Wegen der Corona-Pandemie war leider kein zünftiges Fest mit Besuchern möglich, der genaue Termin der Aufstellung musste daher geheim bleiben. Wer den Brauch in Teltow kennt, wusste aber, dass es am letzten Wochenende im April passieren musste. Einige wenige Passanten, absichtlich oder zufällig vor Ort, konnten das Schauspiel also miterleben – natrlich mit gehörigem Abstand.

Es ist auch bereits Tradition, dass die Aufstellung unter der bewährten Leitung von Dirk Pagels und Raymund Kempf stattfindet. Bernd Puhlmann von Elektro-Unger sorgte für das schwere Gerät. Madeleine, Bernd und Stephan Szurowski sowie Kathrin Buffleb packten mit an und sorgten für Verpflegung. Mit Efeu, Weidenzweigen und Blumenschmuck rückte Mandy Detloff vom FSD-LWerk, Gärtnerei Lanky, an. „Ein großes Dankeschön für dieses Sponsoring, das der Maibaumkrone ihre unverwechselbare Schönheit verleiht!“, heißt es aus dem Rathaus. Und nicht zuletzt: Spontan stieß auch noch der Landtagsabgeordnete Sebastian Rüter (SPD) zur Gruppe und bewährte sich als geübter Maibaumaufsteller.

Seit 2011 wird in Teltow ein Maibaum aufgestellt. Für viele Wochen ist der Stamm dann der Hingucker auf dem Marktplatz, bestaunt von Besuchern und Einheimischen. An den „Ästen“ sind kunstvoll aus Holz geschnitzte Wappen und Zeichen der verschiedenen Handwerke angebracht. Auch Teltows Partnerstädte sind vertreten, und zahlreiche Sprüche und Lebensweisheiten sind dort nachzulesen. Die junge Teltower Tradition ist einmalig in der Region. Dennoch sei denen, die auf die Idee kommen sollten, das gute Stück des Nachts abzusägen, gesagt: Obacht! Die Teltowerinnen und Teltower haben zu jeder Stunde ein genaues Auge auf ihren schönen Maibaum!

Foto: Stadt Teltow/Dirk Pagels