Bürgerhaushalt Teltow 2024 – die Gewinner werden am 12. September präsentiert!

Kletterfelsen, Seilbahn, Blühwiesen, Fahrradständer, Bänke oder zusätzliche Abfallbehälter? Teltows Bürgerschaft hat sich zum Bürgerhaushalt 2024 entschieden. Die abgegebenen Stimmen zu den 58 Vorschlägen wurden ausgezählt und das Ergebnis steht fest.

Bis zum 31. Mai 2023 konnten Bürgerinnen und Bürger Teltows ihre Ideen einbringen, insgesamt wurden 215 kreative Vorschläge eingeriecht. 58 Projekte standen nach der Prüfung durch die Fachbereiche schließlich zur Abstimmung. Diese war bis zum 27. August direkt in der „Ideenschmiede“ (Neue Straße 3 in Teltow), per E-Mail oder per Post für alle Teltowerinnen und Teltower möglich, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Ist Ihr Favorit mit dabei? Wird Ihr Wunschprojekt im kommenden Jahr umgesetzt? Das erfahren Sie zur öffentlichen Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse am Dienstag, 12. September 2023 um 17:00 Uhr im Stubenrauchsaal in Teltow.

Bei Interesse an einer Teilnahme bitte kurz per E-Mail oder Telefon anmelden: meine-stimme@teltow.de oder Tel. 03328/4781-256