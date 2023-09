49ers empfangen zum Saisonauftakt die RheinStars Köln

Für die TKS 49ers geht es am kommenden Sonntag endlich wieder los! Am 1. Oktober starten die 49ers mit einem Heimspiel in die Saison 2023/24 in der 2. BARMER Basketball Bundesliga ProB Nord. Gegner sind die RheinStars aus Köln. Tip-Off ist zur gewohnten Zeit um 16 Uhr in der Kleinmachnower BBIS-Halle. Das Spiel kann wie gewohnt auch im Livestream verfolgt werden.

Der neu formierte Kader der 49ers, in dem insgesamt nur sieben Spieler der Vorsaison verblieben sind, will den Schwung aus der Saisonvorbereitung mitnehmen und mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten. Im Weg stehen allerdings die RheinStars Köln, gegen die man sich in der Vorsaison die Punkte teilen musste. Ähnlich wie bei TKS hat sich auch im Kader der Kölner einiges getan. Mit dem Abgang des Kanadiers Ali Sow, der zu den gefährlichsten Offensivspielern der Liga zählte, verlor das Team von Stephan Baeck einen seiner wichtigsten Leistungsträger. Die große Lücke konnte jedoch schnell geschlossen werden. Sowohl auf der Guard- als auch auf der Flügel- und Centerposition konnte viel Qualität verpflichtet werden. Sow wurde durch den US-Amerikaner Bryan Battle ersetzt. Der 24-jährige Battle, der zuletzt in Norwegen spielte, soll neben Rupert Hennen, der in der vergangenen Saison 15 Punkte im Schnitt erzielte, für Organisation und Gefahr in der Offensive sorgen. Mit Tim Lang konnten die Kölner einen ligaerfahrenen Dreierschützen aus Itzehoe sowie mit dem Litauer Grantas Vasiliauskas und Björn Rohwer zwei erfahrene Big Men verpflichten. 49ers-Headcoach Pastushenko erwartet ein intensives Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft: „Wir treffen am Sonntag auf eine verstärkte Kölner Mannschaft. Ich denke, sie sind auf dem Papier eine der besten Mannschaften der Liga und können um den Aufstieg mitspielen. Sie haben sehr gute Spieler aus der Vorsaison halten können und den Kader mit weiteren Leistungsträgern ergänzt. Wir müssen gegen Köln nicht nur spielerisch, sondern auch mental stark auftreten. Das Spiel wird uns aber auch zeigen, wo wir im Moment stehen.

Tickets für das erste Heimspiel gibt es im Vorverkauf oder spontan am Sonntag an der Tageskasse (Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro). Einen Livestream gibt es wie gewohnt auf Sportdeutschland.TV.

Foto: TKS 49ers