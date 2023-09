Jahresempfang der CDU Berlin im Tipi am Kanzleramt

Am 26. September lud die CDU Berlin zum Jahresempfang ein – man traf sich im „Tipi am Kanzleramt“ in Berlin-Tiergarten. Kai Wegner, CDU-Landesvorsitzender und Regierender Bürgermeister von Berlin, konnte zum Jahresempfang neben Mandatsträgern aus den Reihen seiner Fraktion und Partei auch Vertreter anderer demokratischer Parteien begrüßen.

Ebenso traf man Gäste aus den Reihen der Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Sport und Religion an. Es war in diesem Jahr ein ganz besonderer Jahresempfang für die CDU, denn erstmals seit 2001 stellt die CDU wieder den Regierenden Bürgermeister. Der letzte Regierende Bürgermeister von Berlin mit Parteibuch der CDU, Eberhard Diepgen, war ebenso beim Jahresempfang anzutreffen wie der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU, Klaus-Rüdiger Landowsky (Foto oben mit Andreas Gröschl).

Andreas Gröschl, Verleger und Inhaber des Teltower Stadt-Blatt Verlags, nahm als Medienvertreter am Jahresempfang der CDU teil und wurde herzlich von zahlreichen Anwesenden begrüßt.

>> Andreas Gröschl (l.) und Stephan Schmidt, MdA. Der Abgeordnete aus Reinickendorf ist Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion.

Text/Fotos: Volkert Neef