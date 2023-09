Das Ergebnis zum Bürgerhaushalt 2024: Teltow bekommt eine Seilbahn!

Blühwiesen, Fahrradständer, Kletterfelsen oder Abfallbehälter? Am 12. September wurde im Stubenrauchsaal in Teltow das Ergebnis der Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2024 verkündet: Teltow bekommt eine Seilbahn im Teltower Park! Mit 222 Stimmen von insgesamt 4.724 abgegebenen Stimmen wurde das Projekt von der Teltower Bürgerschaft auf den 1. Platz gewählt.

„Wir sind sehr zufrieden mit allem, was wir mit der Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2024 erreicht haben. Das war großes Kino“, sagte Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt bei der Ergebnisverkündung. „Das zeigt, dass die Bürger mitreden wollen und wir ganz nah dran an ihren Bedürfnissen sind. Ich fand erstaunlich, was sich die Teltowerinnen und Teltower an Projekten ausgedacht haben und freue mich nun auf die Umsetzung.“

Insgesamt 100.000 Euro stehen Teltow für den Bürgerhaushalt 2024 zur Verfügung, 10 Projekte werden nun gefördert bzw. umgesetzt: Für die neue Seilbahn im Teltower Park, die das Spielangebot in der Region bereichern und die Aufenthaltsqualität der Parkanlage erhöhen wird, werden 14.000 Euro bereitgestellt.

Im Ergebnis der Abstimmung gab es diese zwei zweiten Plätze: Sechs Disc Golf-Körbe werden im Randgebiet des Postviertels angebracht (201 Stimmen, Kosten: 3.000 Euro) und der Schulhof der Anne-Frank-Grundschule wird umgestaltet (201 Stimmen, Kosten: 15.000 Euro). Auf Platz drei landete der Kinderspielplatz am Mühlendorfteich, der erneuert wird (5.000 Euro), und mit Platz 4 werden stadteigene Dächer begrünt (15.000 Euro).

Von 215 eingereichen Vorschlägen zum Bürgerhaushalt 2024 standen 58 Projekte nach Prüfung durch die Fachbereiche für alle Teltowerinnen und Teltower zur Abstimmung. An dieser beteiligten sich mit der Abgabe von 1.586 gültigen Stimmzetteln 6,78 Prozent der abstimmungsberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner Teltows.

Start der Umsetzung der Projektideen ist Anfang des Jahres 2024. Die Stadt Teltow wird regelmäßig über das Fortschreiten der Maßnahmen informieren – das soll gut erkennbar sein am grünen Turnschuh. Er steht als Symbol, etwas in Teltow zu bewegen.

Mehr Informationen zu den Ergebnissen des Bürgerhaushaltes gibt es in der nächsten Ausgabe vom „Lokal-Report„.

Foto: Teltower Stadt-Blatt Verlags- und Presse GmbH