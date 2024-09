150 Jahre Männerchor „Frohsinn“ Teltow 1874 e.V.

Der Männerchor „Frohsinn“ Teltow 1874 e.V. feierte am 1. September in Verbindung mit dem „Tag der offenen Höfe“ sein 150-jähriges Bestehen mit einem Hofkonzert.

Der Männerchor „Frohsinn“ Teltow 1874 e.V. hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Corona, Austritte und Todesfälle führten zu einem Mitgliederschwund. In den letzten Jahren hat sich der Chor jedoch wieder erholt und konnte fünf neue Mitglieder gewinnen. Am 1. September traten die 11 Mitglieder unter der Leitung von Chorleiterin Dr. Isabella Karpinski und unterstützt von der Pianistin Frau Lenka Fehl-Gajdosova im Rahmen des Tages der offenen Höfe in der Teltower Altstadt auf. Als Gast hatte sich der Potsdamer Männerchor, stimmgewaltig mit 25 Sängern unter der Leitung von Christian Friedl, bereit erklärt, die Teltower zu unterstützen.

Gut zwei Stunden dauerte das musikalische Programm mit Evergreens wie Get Lucky, Thank you for the music und Bella ciao. Durch das Programm führte André Karpinski. Zum Abschluss sangen beide Chöre gemeinsam mit dem Publikum einige Lieder, darunter Aus der Traube in die Tonne und den Gospel Heaven is a wonderful place.

Foto: Männerchor „Frohsinn“ Teltow 1874 e.V.