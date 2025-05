VELOBerlin 2025 zieht Bilanz

Am 10. und 11. Mai, verwandelte sich der Flughafen Tempelhof erneut in das Zentrum der Fahrradwelt: Zur 13. Ausgabe des Fahrradfestivals VELOBerlin kamen rund 200 Ausstellende mit mehr als 300 Marken zusammen, um 17.500 Fahrradfans und Mobilitätsaffine zu begeistern.

Das Festival bot auf dem riesigen Außengelände und im Hangar 4 eine Vielfalt an Teststrecken, Radrennen, Shows, Workshops und Vorträgen – bei herrlichem Frühlingswetter und vor historischer Kulisse. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur die neuesten Fahrradtrends, sondern auch das Thema Radreisen und Abenteuer. „Die VELOBerlin ist unser Auftakt ins Fahrradjahr. Hier zeigen Hersteller und Händler den Radbegeisterten, was die Fahrradwelt zu bieten hat“, resümiert Dirk Heidrich, Head of Operations & Services von fairnamic und Veranstalter der VELOBerlin. Isabell Eberlein, Festivalorganisatorin und Geschäftsführerin der Berliner Fahrradagentur Velokonzept, ergänzt: „Unsere Besucherinnen und Besucher haben das große Angebot an E-Bikes, Gravel-, Renn- und Cargobikes intensiv genutzt und konnten sich auf vier Teststrecken selbst ein Bild machen.“

Starke Botschaften für mehr Fahrrad

Auch in diesem Jahr wurde das Festival von zwei Prominenten unterstützt, die ihre Fahrradbotschaft zur VELOBerlin mitbrachten: Die 17-fache Weltmeisterin Kristina Vogel warb für Inklusion und Vielfalt im Alltag und betonte die Freiheit, die ihr das Radfahren gibt. Journalist und Aktivist Ingwar Perowanowitsch, bekannt für sein Engagement für klimafreundliche Stadtentwicklung, richtete sich mit seiner Botschaft direkt an die Politik, mehr für den Radverkehr zu tun.

Das Thema Radreisen war so präsent wie nie: Die Bikepackerin Wiebke Lühmann berichtete von ihrer 20.000 Kilometer langen Tour von Deutschland nach Südafrika. Ingwar Perowanowitsch fuhr per Fahrrad zur Weltklimakonferenz nach Baku, um für mehr Klimagerechtigkeit zu werben. Passend dazu präsentierten Reiseveranstalter, Tourismusverbände aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern sowie internationale Anbieter wie Italien, Spanien oder Polen ihre Radreiseangebote.

Auf den Bühnen wurden zudem aktuelle Themen wie urbane Mobilität, Infrastruktur, Künstliche Intelligenz in der Fahrradbranche und Verkehrsberuhigung durch Kiezblocks diskutiert.

Sport, Shows und Mitmachaktionen für alle

Ein abwechslungsreiches Programm mit Rennen, Shows und Mitmachmöglichkeiten rundete das Festival ab: Von den Landesmeisterschaften des Berliner Radsportverbands über Fixed-Gear- und Cargobike-Rennen bis zu BMX- und Trialshows. Die sechsfache Weltmeisterin Nina Reichenbach begeisterte mit spektakulären Sprüngen, während Kinder in Schnupperkursen erste Tricks lernten. Fahrtechnikkurse für alle Altersklassen und Community Rides sorgten für gemeinschaftliche Erlebnisse auf dem Rad.

Daneben sorgten Kindermusik, kreative Workshops und vielfältige kulinarische Angebote vom Street Food Markt bis zum Fahrrad-Biergarten für Festivalflair.

Die VELOBerlin 2025 zeigte wieder eindrucksvoll: Das Fahrrad ist mehr als nur Fortbewegung – es ist Lifestyle, Abenteuer und ein wichtiger Schlüssel für die Mobilität der Zukunft. Die VELOBerlin 2026 findet am 11. und 12. April am Flughafen Tempelhof statt.

Über die VELOBerlin

Seit 2011 ist die VELOBerlin das Fahrradfestival in der Hauptstadt. Veranstaltet von der fairnamic GmbH (Veranstalterin der Weltleitmesse EUROBIKE in Frankfurt/Main), konzipiert und organisiert von der Berliner Fahrradagentur Velokonzept, präsentiert die Fahrradmesse über 200 ausstellende Fahrradmarken, Händler:innen und Dienstleistende aller Fahrrad- und Mobilitätsbereiche, die die große Vielfalt der Trends und Innovationen der Fahrradbranche widerspiegeln. Ergänzt um Themen wie nachhaltige Mobilität, Reisen und Lifestyle & Sport erleben tausende Fahrradfans Produkte, Services und ein buntes Rahmen- und Showprogramm.

Nach sieben Ausgaben an der Messe Berlin zog die VELOBerlin 2018 an den Flughafen Tempelhof, die neue Location und die einhergehende Neukonzeption sorgte für einen enormen Aussteller- und Publikumszuwachs bis 2019 (300 Messestände, 20.000 Besucher). Nach den pandemiebedingten Absagen der Veranstaltung in den Jahren 2020 und 2021 öffnete die VELOBerlin im April 2022 wieder ihre Tore. Die zwölfte Ausgabe im April 2024 sorgte mit über 200 Ausstellenden und 19.000 Fahrradfans sowie Radrennen auf dem Tempelhofer Feld für große Aufmerksamkeit weit über die Hauptstadt hinaus.

Fotos: Velokonzept GmbH