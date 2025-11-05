Größte Kunstgalerie der Region am 9. November in Teltow

Mit dem größten Kunstereignis der Region wartet die Stadt Teltow am 9. November bereits zum 17. Mal auf. Von 11:00 bis 17:00 Uhr werden Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Installation und Fotografie ihre Werke an vier Standorten in der Teltower Altstadt präsentieren.

Rund 50 Kunstschaffende stellen im Bürgerhaus, im Pfarramt, im Foyer des Neuen Rathauses sowie im Stubenrauchsaal ihre Werke aus. Auch das Atelier im Mattausch-Haus in der Altstadt wird geöffnet sein. Als Höhepunkt der Teltower Ausstellungsserien, die im Bürgerhaus und im Neuen Rathaus das ganze Jahr über gepflegt werden, hat sich der Kunst-Sonntag inzwischen als feste Größe im Ausstellungskalender der Region Berlin-Brandenburg etabliert. Das wachsende Interesse spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wider.

Die Kunstschaffenden werden am 9. November vor Ort sein. Interessierte und Kunstbegeisterte sind also herzlich eingeladen, in Austausch mit den ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern zu kommen und sich an den vielfältigen Exponaten in der malerischen Altstadt zu erfreuen. Für Verpflegung ist durch ein gastronomisches Angebot vom Restaurant „Velas“ und „Espresso & Co“ auf dem Marktplatz sowie einen Kuchenverkauf im Pfarramt gesorgt.

Zwischen den Ausstellungsorten und dem S-Bahnhof Teltow Stadt wird ein regelmäßiger Shuttle-Bus verkehren. Er pendelt alle 20 Minuten zwischen dem Taxistand am S-Bahnhof und dem Marktplatz/Ecke Neue Straße.

Wann: Sonntag, 9. November, 11:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Teltower Altstadt, 14513 Teltow (Foyer im Rathaus, Stubenrauchsaal, Bürgerhaus, Pfarrhaus, Mattausch-Haus)

Eintritt: 3 Euro (Kinder bis 11 Jahre frei)

Fotos: Stadt Teltow