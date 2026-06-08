Bürgerhaus am Dorfplatz – Die Stahnsdorfer Grünen fordern Ergänzungsbau und Sicherung kommunaler Flächen

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Stahnsdorf spricht sich klar für die Schaffung eines Bürgerhauses am Standort der alten Feuerwehr am Dorfplatz aus. Nach intensiver Prüfung und gemeinsamer Besichtigung setzen sich die Gemeindevertreter der Grünen als ersten Schritt für einen Ergänzungsbau ein.

Dies stellt eine schnelle Nutzung für größere Personenzahlen sicher, ermöglicht perspektivisch auch die Nutzbarmachung der weiteren drei Bestandsgebäude und gewährleistet die Einhaltung des Denkmalschutzes bei der Realisierung eines Vierseithofs. „Ein Bürgerhaus am Dorfplatz ist weit mehr als nur ein neues Gebäude – es ist eine Investition in das soziale Herzstück unserer Gemeinde“, betont Irina Bothmann, Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Linke in Stahnsdorf. „Wir wollen einen lebendigen Treffpunkt schaffen, an dem Vereine, lokale Initiativen und alle Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen können. Unser Ziel ist ein Raum für generationenübergreifende Begegnungen, der das gesellschaftliche Miteinander in Stahnsdorf nachhaltig stärkt.“

Ein weiterer zentraler Punkt der Stellungnahme betrifft die Eigentumsverhältnisse des Grundstücks: Die Grünen Stahnsdorf fordern unmissverständlich, dass die Fläche weiterhin in kommunaler Hand verbleibt. „Öffentliche Flächen von solch zentraler Bedeutung sollten auch künftig der Gemeinde zur Verfügung stehen, um langfristige Gestaltungsspielräume vor Ort zu sichern und die Entwicklungsmöglichkeiten in Stahnsdorf zu erhalten“, so Bothmann weiter.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf