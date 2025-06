Für die Jugendlichen – Teltows Bürgermeisterkandidaten stehen Rede und Antwort

Der Jugendbeirat der Stadt Teltow lädt Jugendliche von der Klassenstufe 9 bis 13 25. Juni 2025, von 15:00 bis 17:00 Uhr zu einer exklusiven Fragestunde mit der Bürgermeisterkandidatin Claudia Eller-Funke (SPD) und dem Bürgermeisterkandidaten Andre Freymuth (CDU) in den Jugendtreff Teltow ein.

Junge Menschen stellen Fragen zu Themen, die ihnen am Herzen liegen, während die Bürgermeisterkandidaten eine entsprechende Antwort liefern müssen. Moderiert wird die zweistündige Veranstaltung von Vertretern des Jugendbeirats. Hintergrund ist die am 28. September stattfindende Bürgermeisterwahl in Teltow, bei der der amtierende Bürgermeister Thomas Schmidt im Januar 2026 nach vierundzwanzigjähriger Amtszeit durch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin abgelöst wird.

Wann: Mittwoch, 25. Juni 2025, 15:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Jugendtreff Teltow, Osdorfer Straße 9

Foto: Stadt Teltow