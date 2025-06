Ab dem 30. Juni – Sperrung der L794 Ruhlsdorf – Neubeeren

Aufgrund von Bauarbeiten wird die L 794 zwischen Teltow-Ruhlsdorf und der L 40 bei Neubeeren vollständig gesperrt. Auf den Linien 620, 621 und 626 gelten vom 30. Juni, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Ende September geänderte Fahrpläne.

Die Linie 621 wird ab Neubeeren über die L 40, L 77, Quermathe und die Biomalzspange zur Potsdamer Straße und von dort zur Ersatzendhaltestelle Teltow Warthestraße umgeleitet. Der Abschnitt S Teltow Stadt – Ruhlsdorf entfällt. In diesem Abschnitt verkehrt weiterhin die Linie 626, wobei einzelne Fahrten am Morgen über die Potsdamer Straße bis bzw. ab S Teltow Stadt verlängert werden. Auf der Umleitungsstrecke werden die Haltestellen „Teltow, Briefzentrum” (Ersatzhaltestelle auf der Quermathe), „Feuerwehr” und „Warthestraße” zusätzlich bedient. Auf der Linie 620 entfällt auf den Fahrten, die als Linie 621 weiterfahren, der Abschnitt S Teltow Stadt – Teltow, Warthestraße. Im entfallenden Abschnitt stehen die vorhandenen Fahrten der Linien X1, 601, 629, X10 und 184 als Alternative zur Verfügung. Auf der Linie 626 werden am Morgen zusätzliche Fahrten in Richtung S Teltow Stadt angeboten (um 06:49 Uhr ab Stahnsdorf, Enzianweg, und um 07:42 Uhr ab Stahnsdorf, Waldschänke).

Fotos/Grafik: Regiobus