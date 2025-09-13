Initiative Familie in LU e.V. bereichert 10-jähriges Jubiläum der Kneipp Kita Früchtchen in Siethen

Am 12. September feierte die DRK Kita Früchtchen in Siethen bei angenehmen Spätsommerwetter ihr 10-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Kneipp erleben“ genossen Kinder, Eltern und Gäste ein buntes Jubiläumsfest mit zahlreichen Mitmachstationen und einer kleinen Ausstellung zur Kita-Geschichte.

„Als eine von drei kneippzertifizierten Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes Fläming Spreewald e.V. legen wir besonderen Wert auf eine ganzheitliche, gesundheitsfördernde Betreuung der Kinder. Interessierte sind herzlich eingeladen, unser Konzept und unsere modernen und lichtdurchfluteten Räume sowie die einzigartige Kneippanlage kennenzulernen“, betonte Einrichtungsleiterin Ines Schnecke.

Für zusätzliche Freude sorgten neben Schubis Eisblock auch die Mitglieder des Initiative Familie in LU e.V., die mit einem Glücksrad und farbenfrohen Heliumballons die kleinen Gäste begeisterten. Ein großes Dankeschön gilt zudem REWE Oliver Heinzel oHG, Chefs Cullinar und Loppin GbR für die tolle Unterstützung und großzügigen Sachpreisspenden.

Fotos: Initiative Familie in LU e.V.