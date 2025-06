Stahnsdorf – Vier Personen bei Unfall verletzt

Wie die Polizeidirektion West informiert, ist es am 21. Juni in Stahnsdorf in der Wilhelm-Külz-Straße zu einem Auffahrunfall mit vier Verletzten gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren am Samstagabend zwei Autos hintereinander entlang der Wilhelm-Külz-Straße in Richtung Teltow. Die vordere Autofahrerin bremste wegen eines Hindernisses auf der Straße. Der 46-jährige nachfolgende Autofahrer fuhr auf. Die beiden Fahrer und deren jeweilige Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

Foto: Pixabay.com