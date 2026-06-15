Umbau der Berliner Straße für Rewe-Markt: Vollsperrung erfolgt

Die Gemeinde Stahnsdorf bekommt ihren ersten Vollversorger, denn das Unternehmen Rewe baut an der Berliner Straße ─ unmittelbar an der Abfahrt „Güterfelde“ der Landesstraße 40 (L40) ─ bis etwa April 2027 einen etwa 2.500 Quadratmeter großen Einkaufsmarkt mit 92 Pkw-Stellflächen.

Nachdem im Frühjahr 2026 bereits das Baufeld für den Hochbau vorbereitet wurde, erfolgt in Kürze der wichtigste Schritt zur Umsetzung des Verkehrskonzeptes. Dabei geht es um die Verbreiterung der Berliner Straße zum Einrichten einer Abbiegespur auf den künftigen Kundenparkplatz. Diese soll dabei helfen, einen Rückstau in den Kreuzungsbereich L40/L77 zu vermeiden.

Um die Tiefbauarbeiten zügig und gemäß der Arbeitsschutzvorgaben durchführen zu können, ist eine Vollsperrung der Berliner Straße nahe des Baufeldes unumgänglich. Sie tritt vorbehaltlich der verkehrsrechtlichen Anordnung voraussichtlich am 22. Juni 2026 in Kraft und gilt zunächst bis zum 04. September 2026. Der Busverkehr auf den Linien 624 und 627 kann den Baustellenbereich planmäßig noch bis zum Beginn der Sommerferien 2026 passieren.

Die verkehrsrechtliche Anordnung sieht im Detail folgende Anpassungen ab 22. Juni 2026 vor:

▶ Umleitungsstrecke für den motorisierten Verkehr über die Großbeerenstraße in Richtung Marggraffshof, Abfahrt „Stahnsdorf“ der Landesstraße 40, und weiter über L40 und L77 (Ausnahme: ÖPNV wird erst ab dem 9. Juli 2026 umgeleitet, dem ersten Sommerferientag

▶ Für die Fahrbahn der Großbeerenstraße wird zwischen Berliner Straße und Mühlenfichten beidseitig ein absolutes Halteverbot sowie eine für alle Verkehrsteilnehmer gültige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern angeordnet.

▶ Der Busverkehr auf den Linien 624 und 627 muss ebenfalls umgeleitet werden, und zwar voraussichtlich vom 9. Juli bis 4. September 2026. Folgende Haltestellen werden aus diesem Grund auf den genannten Linien nicht bedient: Güterfelde, Sägewerk“ sowie „Stahnsdorf, Florastraße

Die Haltestellen „Stahnsdorf, Hildegardstraße“ und „Stahnsdorf, Annastraße“ bleiben durch die Linie 622 abgedeckt. Der Fußgänger- und Radverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen, er wird gesichert an der Baustelle entlang geführt.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf