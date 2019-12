Ferienzeit für’s Gemeindezentrum

Das Gemeindezentrum von Stahnsdorf bleibt vom 23. Dezember 2019 bis zum Jahresende geschlossen. Somit sind das Rathaus und die Gemeindebibliothek im Kalenderjahr 2019 letztmals am 20. Dezember geöffnet. In dieser Zeit können Bibliotheksnutzer dennoch die Medienrückgabebox nutzen. Das Gemeindezentrum ist nach dem Jahreswechsel erstmals wieder am Donnerstag, 02. Januar, geöffnet. Dies ist dann auch der erste Ausleihtag der Gemeindebibliothek und Sprechtag der Gemeindeverwaltung in 2020.

