Saubere Tonne, weniger Geruch, einfache Anmeldung – Biotonnen können gespült werden

Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Potsdam-Mittelmark können ihre Biotonne im Zeitraum vom 02. März bis 05. November weiterhin reinigen lassen. Ab diesem Jahr erfolgt die Reinigung der Biotonnen nicht mehr automatisch, sondern ausschließlich auf Abruf.

Wer den Service nutzen möchte, vereinbart bei Bedarf einen individuellen Reinigungstermin über das APM Service-Center. Voraussetzung sind frostfreie Temperaturen. Gereinigt werden Biotonnen in den Größen 60 Liter, 120 Liter und 240 Liter. Die Reinigung findet an einem gesonderten Termin statt und nicht am regulären Entleerungstag. Am vereinbarten Reinigungstermin wird die Biotonne zunächst automatisch entleert und anschließend direkt am Fahrzeug gründlich gespült.

Wichtig zu beachten: Für die Entleerung am Reinigungstag wird die reguläre Entleerungsgebühr erhoben. Da die Biotonne am Spültermin ohnehin geleert wird, empfiehlt es sich, die reguläre Entleerung vor dem Reinigungstermin

Foto: APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH