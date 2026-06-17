United Teltow ist 1. Herren-Kreisliga Meister

Der United Teltow FC siegte am 12. Juni in Brück mit 2:1, sicherte sich damit die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisoberliga. Es ist der dritte Aufstieg seit der Gründung des Vereins im Jahr 2020.

Die junge Mannschaft des United Teltow FC, deren Altersdurchschnitt bei gerade einmal 19,5 Jahren liegt, hat unter Trainer Robert Reuter ihre erste Saison in dieser Konstellation bestritten – und am Ende die Meisterschaft geholt. Verletzungen, Ausfälle und die teilweise noch fehlende Erfahrung eines so jungen Teams stellten die Mannschaft die gesamte Saison über vor Herausforderungen. Doch die Mannschaft ist daran gewachsen. Von Spiel zu Spiel stieg das Selbstvertrauen, enge Partien wurden immer häufiger souverän gewonnen und aus einem talentierten Team wurde eine echte Einheit. Die letzten zehn Spiele in Folge konnten gewonnen werden. Seit März gab es bei 17 Spielen lediglich zwei Niederlagen.

Am Ende hat sich die wohl beste Mannschaft der Liga mit den meisten geschossenen Toren (104) und der geringsten Anzahl an Gegentoren (45) durchgesetzt. Sie überzeugte nicht nur spielerisch und aufgrund der Qualität des gesamten Kaders, sondern auch durch ihr Auftreten. Sie waren wild und leidenschaftlich, aber dennoch fair, respektvoll und immer auf den Fußball fokussiert.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor war auch der Zusammenhalt im Verein. Immer wieder halfen Spieler der zweiten Männermannschaft und der Ü40 aus, wenn die Kader eng besetzt waren. Gerade bei den entscheidenden und besonderen Spielen der Saison waren auch die Fans von United zur Stelle. Es gab einen Fanmarsch, eine Choreografie, Fahnen, Gesänge und eine Atmosphäre, die weit über Kreisliga-Niveau hinausging. Diese Unterstützung hat der jungen Mannschaft zusätzlichen Rückenwind gegeben. Dann macht das Siegen doppelt Spaß und Aufstiege bleiben unvergesslich.

Nach der Sommerpause wartet mit der Kreisoberliga die nächste Herausforderung auf das junge Team. Das wird sicher kein Selbstläufer, aber der United Teltow FC wird sicherlich nicht antreten, um im unteren Drittel mitzuspielen.

Foto: United Teltow FC