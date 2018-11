Adventskranz gesucht? Verkauf und Selbstmachangebot in den Diakonischen Werkstätten

Auf der Suche nach Weihnachtskränzen, Weihnachtsgestecken, Weihnachtssträußen, Türkränzen, Weihnachtsdekorationen, Kräutersalz, Kräuteressig und vielem mehr könnte am 01. Dezember der Weihnachtsverkauf der Diakonischen Werkstätten in Teltow behilflich sein. Von 11:00 bis 18:00 Uhr findet er im Kräutergarten in der Lichterfelder Allee statt. Während die Eltern nach Adventsdekoration stöbern, wird für die Kinder eine Bastelecke geboten. Wer zwischen den angebotenen Adventskränzen nichts passendes findet, kann zwischen 16:00 und 18:00 Uhr auch einen Kranz nach den eigenen Vorstellungen selbst herstellen. Die klammen Finger wärmt bei Bedarf ein Becher Kaffee, Glühwein oder Kinderpunsch, und wenn das nicht reicht, gibt es Stockbrot an der Feuerschale.

Text: PM/ Foto: Karl-Heinz Liebisch / pixelio.de