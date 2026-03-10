Teltower Frühlingsputz am 14. März 2026

Der diesjährige Frühlingsputz in der Stadt Teltow, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind, findet am 14. März statt. Auf verschiedenen Routen im Stadtgebiet heißt es dann „Müll sammeln“.

Der Treffpunkt ist um 09:00 Uhr auf dem Marktplatz Teltow in der Altstadt. Wer den Ortsteil Ruhlsdorf frühlingsfit machen möchte, findet sich bitte um 09.30 Uhr am Parkplatz der Grundschule „Am Röthepfuhl“ ein. Die Stadtverwaltung stellt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechende Hilfsmittel wie Handschuhe und Müllsäcke an beiden Treffpunkten bereit.

Ab 11.30 Uhr treffen sich die Teilnehmenden wieder auf dem Marktplatz in der Altstadt. Bei einem gemütlichen Ausklang am Grill wird gemeinsam Bilanz gezogen. Ziel der jährlichen Aktion ist es, öffentliche Plätze, Grünanlagen und Wege nach dem Winter wieder auf Vordermann zu bringen und damit aktiv zu einem sauberen und lebenswerten Stadtbild beizutragen.

Teltower Frühlingsputz

Wann: Samstag, 14. März 2026, 09:00 Uhr

Treffpunkt: Marktplatz Teltow

Für Ruhlsdorf:

Treffpunkt: 09.30 Uhr am Parkplatz der Grundschule „Am Röthepfuhl“

Ausklang am Grill für alle Teilnehmenden: ab 11.30 Uhr auf dem Marktplatz Teltow

Foto: Frühlingsputz in Teltow (©Stadt Teltow)