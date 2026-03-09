DIE LINKE Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal hat einen neuen Vorstand gewählt

Jünger und näher an der Arbeitswelt. Am 7. März hat DIE LINKE Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal einen neuen Vorstand gewählt.

Seit gut zwei Jahren haben die LINKEN der vier Orte einen gemeinsamen Vorstand. Im Bürgerhaus Teltow bestätigten sie am Samstag einstimmig die bisherige Vorsitzende, Dr. Ilona Lehnert (Stahnsdorf). Die Leitungen in der LINKEN werden grundsätzlich paritätisch besetzt. Klaus-Jürgen Warnick (Kleinmachnow) ist nun neu der andere Vorsitzende.

Zwei bewährte Mitstreiterinnen aus der zurückliegenden Wahlperiode – Conny Harnack (Teltow) und Sybille Hofmann (Nuthetal) bekamen ebenfalls das Votum der Versammlung.

Der neue Vorstand ist wesentlich jünger. Ab jetzt sind drei neue Leitungsmitglieder unter 40 – Lody aus Teltow, Ramon aus Stahnsdorf und Christoph aus Kleinmachnow. Mit den drei und Sybille und Conny sind fünf noch im Arbeitsprozess. Dieses soll wieder andere Sichten auf gesellschaftliche Entwicklungen eröffne, so DIE LINKE.

Foto: DIE LINKE TKS N